Najlepsze piłkarki w ostatecznym starciu. Pyszne.pl zaprasza na wyjątkowe emocje

Fani futbolu, którym piłkarskich emocji nigdy dość, mogą liczyć na prawdziwe widowisko. Finał Ligi Mistrzyń UEFA jest ostatecznym starciem najlepszych klubów w Europie, które po drodze musiały pokonać zwycięzców topowych europejskich lig. Rywalizacja piłkarek zapowiada się emocjonująco. O mistrzowski tytuł zawalczą ubiegłoroczne triumfatorki, zawodniczki FC Barcelona oraz reprezentantki najbardziej utytułowanego klubu w historii turnieju – Olympique Lyonnais. Piłkarki z Lyonu występują w finale już po raz jedenasty. Która drużyna wywalczy zwycięstwo tym razem? O tym przekonamy się już w sobotę.

Finałowy mecz rozpocznie się 25 maja o godz. 18:00. Transmisję ze spotkania można śledzić bezpłatnie na oficjalnym kanale na YouTube. To dobra okazja, aby spędzić ekscytujące popołudnie z przyjaciółmi, ciesząc się wspólnie pysznym jedzeniem i piłkarską ucztą.

Kobiecy futbol rośnie w siłę

Mimo, że tylko 2% globalnej wartości i przychodów generowanych przez piłkę nożną trafia do piłki nożnej kobiet*, jest to jedna z najprężniej rozwijających się dyscyplin sportowych na świecie. Finał Ligi Mistrzyń UEFA wyprzedał się w tamtym roku po raz pierwszy od ustanowienia tych rozgrywek.

Współpraca UEFA z Just Eat Takeaway.com jest jednym z największych partnerstw w historii UEFA i przykładem zaangażowania firmy we wspieranie kobiecej piłki nożnej. Just Eat Takeaway.com sponsoruje bowiem wszystkie piłkarskie zawody kobiet. Pyszne.pl umożliwia polskim kibickom przeżywanie mistrzowskich emocji także na żywo. Na trybunach Estadio San Mamés w Bilbao zasiądą m.in zwyciężczynie konkursów ogłoszonych w kwietniu we współpracy z Joanną Banaszewską i kanałem Foot Truck, w których głównymi nagrodami były weekendowe wyjazdy do Hiszpanii oraz uczestnictwo w finałowym meczu.

– Piłkarki piszą wspólnie niezwykle fascynującą historię dyscypliny, która jak żadna inna jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Dlatego jako oficjalny partner UEFA zachęcamy do odkrywania kobiecego futbolu. Sobotni mecz może okazać się świetną furtką do tego świata. Na boisku zobaczymy najlepsze europejskie zawodniczki, zdeterminowane, aby sięgnąć po najbardziej prestiżowe trofeum w rozgrywkach klubowych. W Pyszne.pl chcemy dzielić się radością i jesteśmy przekonani, że piłkarki dostarczą nam jej w kolejnych latach bardzo wiele. To wspaniała okazja, żeby zamówić ulubione jedzenie i wspólnie spędzić czas – komentuje Marcin Schmidt z Pyszne.pl.

i Autor: materiał prasowy Pyszne.pl