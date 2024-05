Odkąd podlewam tym swoją surfinię na balkonie, kwitną jak szalone. Kolorowy dywan kwiatów cieszy moje oko. Domowy nawóz do surfinii

Odkąd podlewam tym swoją surfinię na balkonie, kwitną jak szalone

Surfinie to niewątpliwie jedne z najpiękniejszych i najbarwniejszych kwiatów, które latem pojawiają się na naszych balkonach. Długie, zwisające i ukwiecone pędy rośliny fantastycznie prezentują się w podwieszanych doniczkach, ale także doskonale wyglądają w skrzynkach na balkonowych balustradach. Jeśli jesteś fanką surfinii na balkonie i zastanawiasz się, jak je pielęgnować, aby bujnie kwitła, a kwiatostan utrzymywał się naprawdę długo, to zadbaj o dostarczenie tej roślinie składników odżywczych. W tym celu wykorzystuję ten domowy nawóz do surfinii, który przygotowuję ze skórek bananów. Dostarcza on moim kwiatom balkonowym potasu i fosforu - składników wspierających wzrost i kwitnienie.

Jak przygotować domowy nawóz do surfinii?

Do przygotowania domowego nawozu do surfinii ze skórek bananów potrzebujesz dwóch składników: skórek z 2 bananów i wrzącej wody. Skórki pokrój w drobną kostkę i umieć w litrowym słoiku. Zalej je wrzątkiem i zostaw na 48 godzin. Po tym czasie odcedź i podlej surfinie. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu.