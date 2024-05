i Autor: Shutterstock Jak wyczyścić kran z kamienia? Prosty sposób na sprzątanie

Domowe patenty

Kroję i przecieram tym zakamieniony kran. Bez octu i sody oczyszczonej. Warstwa kamienia oraz osadu znika, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Sposób na mycie kranów

Jak wyczyścić kran z osadu i kamienia? Trudny do usunięcia nalot pojawiający się na kranach to prawdziwa udręka. Na nic tutaj zda się szorowanie i kupne detergenty. W takim przypadku najlepiej jest sięgnąć po domowe sposoby. W walce z kamieniem i osadem z wody są one najskuteczniejsze. Jeżeli chcesz wyczyścić kran z kamienia to sprawdź ten sposób. Nie będziesz potrzebować do tego octu czy soli. Wystarczy ten popularny owoc. U mnie ten sposób działa za każdym razem.