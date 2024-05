i Autor: Shutterstock

Imiona dla dzieci 2024

Przecudowne imię dla dziewczynki, które oczarowało rodziców w 2024. To dziecko pewne siebie i towarzyskie. Popularne imiona żeńskie 2024

To przecudowne imię dla dziewczynki wprost oczarowało rodziców w 2024 roku. Nic dziwnego, gdyż jest krótkie, dziewczęce, a do tego ma niezwykłe znaczenie - w tłumaczeniu oznacza "piękny kwiat". Dziecko, które je nosi jest pewne siebie, towarzyskie i szybko zaskarbia sobie sympatię innych. To imię żeńskie staje się niezwykle popularne w 2024 roku.