Odkryj, jak przełamać barierę niezręczności podczas dzielenia się opłatkiem i złożyć szczere życzenia, które naprawdę trafią do serca.

Poznaj sprawdzone sposoby na przygotowanie się do tego wyjątkowego momentu, zarówno w gronie rodziny, jak i na spotkaniach służbowych.

Zastanawiasz się, co powiedzieć, by uniknąć banału i sprawić, że życzenia będą naprawdę osobiste i zapadające w pamięć?

To co powiedzieć podczas dzielenia się opłatkiem jest dla wielu osób wyzwaniem. Przy okazji składania sobie życzeń wigilijnych niektórzy czują się skrępowani. Słowa wypowiedziane osobiście są znacznie bardziej wzniosłe niż krótkie wierszyki z życzeniami na Boże Narodzenie wysyłane telefonicznie. Niektórzy już na samą myśl o łamaniu się opłatkiem czują się nieswojo. Nie wiedzą czego życzyć i co odpowiedzieć. Inni wręcz przeciwnie – wzruszają się, mówią dużo i skłaniają się do nadmiernych refleksji wprawiając tym w zakłopotanie osobę, której składają życzenia. Poza tym, opłatkiem dzielmy się nie tylko w domu ale także na spotkaniach służbowych, w szkole czy w gronie przyjaciół. Czego życzyć przy łamaniu się opłatkiem, by uniknąć krępujących sytuacji?

Dzielenie się opłatkiem 2025. Czego życzyć przy opłatku w Wigilię?

Dzielenie się opłatkiem jest bardzo osobiste, dlatego warto się do niego przygotować. Pomyśleć o osobie, której składamy życzenia. Nawet jeśli to dla nas krepująca sytuacja, to ułożona wcześniej formułka ułatwi nam zadanie. A może wtedy okaże się, że to nie takie straszne? Dzielenie się opłatkiem może zbliżać szczególnie, kiedy życzenia płyną prosto z serca. Jeśli dobrze znamy osobę, z którą łamiemy się opłatkiem darujmy sobie typowe życzenia zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy i miłości. Oczywiście są one zawsze dobrze widziane, ale może w tym momencie osoba, której je składamy marzy o czymś zupełnie innym? Warto zagłębić się w to czego jej potrzeba i powiedzieć o tym w życzeniach. Np.: Bratu, który buduje dom życzmy, by udało się szybko skończyć. Dziadkom częstych spotkań z wnukami. Mamie, by w końcu znalazła czas dla siebie. Czasami jednak składanie życzeń przy opłatku jest formalnością, bo niewiele wiemy o osobie z którą spotykamy się przy okazji Wigilii, wtedy możemy użyć neutralnych zdań, które zawsze są w dobrym tonie.

Krótkie życzenia do opłatka

„Wszystkiego, co w życiu najważniejsze: mnóstwa miłości, zdrowia, przyjaciół na których zawsze można liczyć oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym"

„Życzę ci wiary w to, by nawet te marzenia, które dziś wydają się nierealne do spełnienia, ziściły się w nadchodzącym roku. Spokoju w Święta i wystrzałowego sylwestra”

„Niech Święta Bożego Narodzenia będą piękne, pełne ciepła i miłości, a w nadchodzącym roku niech spełniają się wszystkie Twoje marzenia"

Życzenia na Wigilię 2024. Co odpowiedzieć podczas dzielenia się opłatkiem?

Może zamiast legendarnego już „nawzajem” użyjmy o wiele lepiej brzmiącego „wzajemnie”. Takie jedno słowo czasami wystarczy, ale warto powiedzieć więcej np. „ I Tobie również, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku”.