Zawieś to na choince, to najgorętszy trend 2024 roku. Oto jak ubrać choinkę

Wlej 1 łyżeczkę do pralki, a pranie będzie pięknie pachniało przez wiele dni. Otuli tkaniny niczym ulubione perfumy. Naturalny zapach do prania

Wsyp dwie łyżeczki do doniczki, skrzydłokwiat zagęści się i zakwitnie. Zimowa odżywka do skrzydłokwiatu

W 2024 roku trendy w dekorowaniu choinki łączą klasykę z nowoczesnością, tworząc wyjątkowe i stylowe kompozycje. Jeśli chodzi o kolory, dominuje bordo, złoto i barwy natury. Coraz większą uwagę przykładamy także do jakości ozdób. Zamiast plastikowych bombek, wybieramy szklane, ręcznie robione. W tym roku natura odgrywa główną rolę. Dlatego można wykorzystać szyszki, drewniane ozdoby i suszone plastry pomarańczy, aby dodać rustykalnego uroku swojej choince.

Zawieś na choince, to najgorętszy trend 2024 roku. Oto jak ubrać choinkę

Najgorętszym trendem tegorocznego dekorowania choinki są kokardy. Do łask wraca aksamit, jako luksusowy akcent na choince. Jeśli chcesz, by świąteczne drzewko wyglądało wyjątkowo, wybierz kokardy w głębokich, szlachetnych kolorach, takich jak szmaragd, burgund czy granat. W tym roku popularne są także ozdoby ze zwierzęcym motywem. Kluczowym trendem tegorocznych dekoracji jest zrównoważony rozwój. Dlatego do zdobienia choinki warto użyć materiałów z recyklingu, zamiast kupować nowe bombki, poszukać używanych lub stworzyć ozdoby, które są biodegradowalne.

Jak ubrać choinkę zgodnie z tradycją? Te ozdoby przyniosą szczęście

Zgodnie z tradycją, jeśli chcemy przyciągnąć szczęście do domu, powinniśmy zadbać o to, by na drzewku znalazła się chociaż jedna okrągła bombka, która jest symbolem ciągłości i powtarzalności życia. Z kolei złote i srebrne gwiazdki oznaczają spełnienie naszych najskrytszych życzeń. Jeśli chcemy, by w przyszłym roku nie opuszczało nas finansowe szczęście, warto zawiesić jak najwięcej złotych bombek. Według naszych przodków dostatek i zdrowie na przyszły rok zapewniały także ciastka, pierniczki oraz inne słodycze. Z kolei aniołki miały chronić dom i domowników przed nieszczęściem. Gwiazda zawieszona na szczycie choinki symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, która zaprowadziła Trzech Króli do stajenki w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Zawieszona na szycie ma także zapewnić domownikom bezpieczny powrót do domu oraz powodzenie dla całej rodziny na kolejny rok. Dawniej na choince nie mogło zabraknąć także szyszek, żołędzi, orzechów i owoców. Czyli symboli płodności, urodzaju i dostatku. Zawieszone na świątecznym drzewku miały zapewnić domownikom dobrobyt. Jabłko zawieszone na choince jest symbolem życia zdrowia i miłości. Dawniej rajskimi jabłuszkami dekorowano świąteczne drzewka także po to, by zapewnić urodę i powodzenie mieszkańcom domu. Z kolei papierowe łańcuchy były oznaką więzi rodzinnych. Ich wspólne przygotowywanie miało wzmocnić rodzinę. Natomiast zawieszone na choince dzwonki, oznaczały dobre wiadomości dla domowników przez kolejny rok.

ZOBACZ TEŻ: Jak powstają bombki? Zwiedzamy fabryki bombek w Gnieźnie