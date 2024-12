Najwięcej polskich bombek ozdabia niemieckie, amerykańskie i francuskie choinki. I jak wynika z raportu forma Akcenta, sami Polacy coraz częściej wybierają wysokiej jakości ozdoby „made in Poland”, ograniczając tym samym import głównie chińskich produktów. W efekcie eksport bombek w 2023 roku był aż o połowę wyższy niż ich import.

Zarówno na świecie, jak i w Polsce widzimy wyraźną tendencję: konsumenci coraz częściej wybierają jakość. I tak Francuzi mogą pochwalić się najwyższej jakości serami, Szwajcarzy zegarkami, a Polacy produkują jedne z najpiękniejszych bombek na świecie. Często ręcznie malowane i starannie wykonane, cieszą się uznaniem na całym świecie, a Polska utrzymuje silną pozycję na rynku, nawet w trudniejszych czasach. Wartość globalnego eksportu ozdób bożonarodzeniowych w 2023 roku spadła o 39 proc., osiągając 6,38 mld euro w porównaniu z 10,3 mld euro w 2022 roku. Chiny, które dominują na rynku, odnotowały aż 42 proc. spadku w ujęciu rocznym, podczas gdy Polska poradziła sobie znacznie lepiej, notując jedynie 7 proc. spadku. Jeśli ten trend się utrzyma, możemy liczyć lepsze wyniki w przyszłości – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty.

Najpiękniejsze bombki choinkowe są z Polski. Nasze dekoracje zdobią choinki na całym świecie

Największym globalnym eksporterem ozdób świątecznych są Chiny, jednak ich produkty często ustępują pod względem jakości – polskie bombki, ręcznie malowane i pełne precyzyjnych zdobień, zyskały status luksusowych dekoracji. W Europie wyprzedzają nas tylko Holandia i Niemcy, a na świecie, poza Chinami, Indie. Największym odbiorcą naszego eksportu bombkowego są Niemcy. Do naszego zachodniego sąsiada w ubiegłym roku trafiła co czwarta ozdoba bożonarodzeniowa (łączny eksport do Niemiec wyniósł 15,6 mln euro). Na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, do których trafiły te towary o wartości 14,8 mln euro. Podium zamyka Francja z wynikiem 4,3 mln euro.

Polacy kochają świąteczne ozdoby

Polska nie tylko jest ważnym graczem na globalnym rynku bożonarodzeniowych dekoracji, ale także importuje te produkty, choć na mniejszą skalę. W 2023 roku wartość importu wyniosła 46,7 mln euro, podczas gdy eksport osiągnął aż 68,2 mln euro, co daje nam dodatnie saldo na poziomie 21,5 mln euro. W ubiegłym roku zdecydowana większość bożonarodzeniowych dekoracji przyjechała do nas z Chin (36,2 mln euro). Jednak warto zwrócić uwagę, że nieco rzadziej sięgamy po chińskie wyroby, które często nie spełniają naszych oczekiwań. W ubiegłym roku import dekoracji świątecznych z Chin spadł r/r. o 17 proc. Ozdoby trafiają do Polski również z Niemiec (wartość importu wyniosła 4,6 mln euro) oraz z Holandii (wartość importu wyniosła 1,7 mln euro).

– Dodatnie saldo handlowe w przypadku ozdób świątecznych to dowód, że polskie wyroby premium cieszą się uznaniem za granicą, a ich eksport przynosi wymierne korzyści gospodarce. Malejący popyt na chińskie ozdoby w Polsce to nie tylko oznaka wzrostu świadomości zakupowej, ale także szansa na dalsze umacnianie marki „made in Poland” na światowych rynkach – podsumowuje Radosław Jarema.

