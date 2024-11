Dekorowanie choinki to dla wielu jedno z najważniejszych przedświątecznych wydarzeń. Wiele osób z dumą prezentuje swoje drzewka w mediach społecznościowych. Na choince zazwyczaj pojawiają się światełka. Nie brakuje też łańcuchów, bombek i gwiazdy na szczycie. Niegdyś na choince zawieszano naturalne dekoracje z jabłek, szyszek czy domowych słodyczy. Z czasem pojawiły się także szklane bombki, kolorowe łańcuchy i światełka zastępujące świece. Według tradycji wiele z ozdób ma konkretne znaczenie. Dlaczego warto powiesić je na choince, żeby przyciągnąć szczęście, bogactwo i zdrowie.

Tych bombek nie może zabraknąć na choince. Ozdoby świąteczne, które przyciągają szczęście i obfitość

Zgodnie z tradycją, jeśli chcemy przyciągnąć szczęście do domu, powinniśmy zadbać o to, by na drzewku znalazła się chociaż jedna okrągła bombka, która jest symbolem ciągłości i powtarzalności życia. Natomiast złote i srebrne gwiazdki oznaczają spełnienie naszych najskrytszych życzeń, dlatego także powinny pojawić się na naszej choince. Jeśli chcemy, by w przyszłym roku nie opuszczało nas finansowe szczęście, warto zawiesić jak najwięcej złotych bombek. Według naszych przodków dostatek i zdrowie na przyszły rok zapewniały także ciastka, pierniczki oraz inne słodycze. Z kolei aniołki miały chronić dom i domowników przed nieszczęściem. Szpic na choince, bez względu na to, jaką ma formę, symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, która zaprowadziła Trzech Króli do stajenki w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Zawieszony na szycie ma także zapewnić domownikom bezpieczny powrót do domu oraz powodzenie dla całej rodziny na kolejny rok. Dawniej na choince nie mogło zabraknąć także szyszek, żołędzi, orzechów i owoców. Czyli symboli płodności, urodzaju i dostatku. Zawieszone na świątecznym drzewku miały zapewnić domownikom dobrobyt. Z kolei papierowe łańcuchy były oznaką więzi rodzinnych. Ich wspólne przygotowywanie miało wzmocnić rodzinę. A dzwonki zawieszone na choince oznaczały dobre wiadomości dla domowników przez kolejny rok. Popularną ozdobą było także jabłko będące symbolem życia, zdrowia i miłości. Dawniej rajskimi jabłuszkami dekorowano świąteczne drzewka także po to, by zapewnić urodę i powodzenie mieszkańcom domu.

ZOBACZ TEŻ: Sztuczna choinka jak żywa? Na to musisz zwrócić uwagę w sklepie, a świąteczne drzewko będzie wyglądać bardzo realistycznie i posłuży na lata