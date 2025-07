Latem rozsmakuj się w chrzanie!

Kremowe serki twarogowe Hochland Kanapkowy od lat cieszą się zaufaniem konsumentów. Ich wyraziste smaki sprawiają, że dla wielu osób świeże, pachnące pieczywo posmarowane Kanapkowym to idealny wybór na śniadanie. Do tej pory na rynku dostępnych było siedem propozycji w standardowych opakowaniach o gramaturze 130 g, w tym Kanapkowy śmietankowy, ze szczypiorkiem, z czosnkiem, szynką czy czekoladowy. Teraz dołącza do nich, na stałe, nowość – wariant z chrzanem. Tym, co go wyróżnia, jest niewątpliwie smak chrzanu – wyjątkowo intensywny w kategorii serków do smarowania.

Kanapkowy z chrzanem z jednej strony jest delikatny, a z drugiej na tyle wyrazisty, że wyśmienicie smakuje zarówno solo, jak i z różnymi dodatkami. Doskonale komponuje się z łososiem, pieczonym burakiem, a także z grillowanymi warzywami. To idealna baza do kreatywnych kanapek, przystawek, dipów i wytrawnych tartinek. Warto pamiętać, że dzięki swojej kremowej strukturze i intensywnemu smakowi, serek chrzanowy sprawdzi się również w kulinariach. Z powodzeniem można go dodać do burgera, by podkreślić walory soczystej wołowiny, do delikatnej ryby, aby nabrała charakteru czy makaronu, gdzie pomoże stworzyć aromatyczny, oryginalny sos.