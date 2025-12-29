Pogoda na sylwestra jak w PRL-u? Czeka nas powtórka zimy stulecia? Właśnie tak się zaczęła

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-12-29 17:24

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok może być dla wielu osób zaskoczeniem. W wielu regionach pojawią się intensywne opady śniegu, śliny wiatr i siarczysty mróz. Na szczęście raczej nie będzie to sytuacja podobna do tej z 1979 roku, kiedy zaczęła się zima stulecia.

zima

i

Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok 2026. Intensywne opady śniegu i mróz

Sylwester i Nowy Rok będzie można spędzić w prawdziwie zimowym krajobrazie. W sylwestrową noc spaść może nawet 15 cm śniegu. Intensywne opady spodziewane są od Pomorza w kierunku Podkarpacia. W większości kraju spadnie jednak od 2 do 6 cm śniegu. Najzimniej będzie na Podlasiu, tam temperatura wyniesie około -15 stopni C. Cieplej, - 8 stopni spodziewane jest na Mazowszu, w pozostałej części kraju od -4 do 0 stopni C. W Nowy Rok będzie zdecydowanie cieplej od -3 na wschodzie do 3 stopni C na zachodzie. Ponadto czeka nas spore zachmurzenie z opadami śniegu i śniegu z deszczem na północy kraju. Na zachodzie i w centrum Polski możliwy śliny i porywisty wiatr. Wszystko wskazuje więc na to, że zima da o sobie znać, jednak nie będzie tak uciążliwa, jak ta, którą nazywamy zimą stulecia.

Zima stulecia zaczęła się w sylwestra. W Nowy Rok Polska była sparaliżowana

Przełom 1978 i 1979 roku określamy w Polsce jako zimę stulecia. Za sprawą rzadko spotykanego układu wyżów i niżów, do naszego kraju napłynęły lodowate masy powietrza. Pierwszy atak zimy nastąpił w nocy z 29 na 30 grudnia 1978 roku. O północy temperatura w Nowym Sączu utrzymywała się jeszcze około zera, a w noworoczne południe było już minus 14 stopni. Obfite opady deszczu zamieniły się w śnieg. Towarzyszył im silny wiatr, więc utworzyły się ogromne zaspy. 1 stycznia 1979 roku Polska była niemal całkowicie sparaliżowana. Na terenie województwa gdańskiego już w Nowy Rok wprowadzono stan klęski żywiołowej.

Z powodu mrozu pękały szyny kolejowe

Zima przypuściła atak na cały kraj. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz paraliżowały Polskę. Lodowaty front atmosferyczny przemieszczał się z północy na południe, przynosząc śnieżyce i gwałtowny spadek temperatury w większości regionów. Śnieg zasypał drogi i szlaki kolejowe. Paraliż transportu oznaczał także problemy z zaopatrzeniem. Węgiel nie dotarł na czas do elektrociepłowni - z powodu mrozu pękały szyny kolejowe, a zwrotnice zamarzały. Do rozmrażania szlaków skierowano wyposażone w ciężki sprzęt wojsko. Na kolei zapanował chaos. Ekspres z Warszawy do Krakowa zamiast rano przyjechał wieczorem. Wyłączenia prądu spowodowały kilkugodzinne przerwy w pracy nielicznych wówczas stacji benzynowych. W wielu miastach komunikacja miejska przestała działać, podobnie, jak połączenia międzymiastowe. Wiele osób było zmuszonych koczować na dworcach kolejowych i autobusowych. Państwo nie dawało rady żywiołowi. Ludzie musieli sami złapać za szufle. Gdzieniegdzie autobusy jeździły wykopanymi w śniegu tunelami.

Zima, która cieszyła dzieci i młodzież

Zima nie odpuszczała przez dwa miesiące. Z czego zadowolona była jedynie młodzież. Z powodu trudnej sytuacji ówczesny minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski podjął decyzję o tym, aby wstrzymać powroty dzieci i młodzieży z zimowisk. „Zakłócenia w komunikacji kolejowej i drogowej spowodowały podjęcie przez ministra oświaty i wychowania decyzji o wstrzymaniu powrotu młodzieży przebywającej na zimowiskach. W Nowosądeckiem na przedłużonych feriach pozostało ponad 1300 dziewcząt i chłopców z różnych stron kraju. Ich wyjazd będzie możliwy dopiero za kilka dni, gdy skutki kolejnego ataku zimy zostaną przezwyciężone" – informowała „Gazeta Krakowska”

ZOBACZ W GALERII PONIŻEJ, JAK WYGLADAŁA ZIMA STULECIA

Zima stulecia
10 zdjęć

Zima stulecia nie była rekordowa

Mimo że okres przełomu 1978 i 1979 roku nazywamy zimą stulecia, to nie była ona rekordową pod względem temperatur. Kiedy w marcu przyszedł czas na podsumowania, meteorolodzy zauważyli, że owszem, ta była chłodniejsza i dużo bardziej śnieżna niż poprzednie, ale nie wyróżniła się na tle innych. Szczególnie w porównaniu z zimą 1928/1929. Wtedy temperatury na Podkarpaciu spadały poniżej minus 40, a rekordową temperaturę minus 45 stopni zanotowano w Rabce. Mroźna była także ta w roku wojennym - 1939/1940, kiedy w Siedlcach zanotowano oficjalnie minus 40 stopni.

Polecany artykuł:

Ferie zimowe z nowym terminem. MEN zamieszał w kalendarzu. Sprawdź, kiedy są fe…
Super Express Google News
Masakrycznie trudny quiz o znanych Sylwestrach. Stallone, Chęciński a może jeszcze inny? Większość wymięka na 5 pytaniu
Pytanie 1 z 10
Który z Sylvestrów zagrał w komedii Woody’go Allena „Bananowy czubek”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KIEDY ŚNIEG
ZIMA
NOWY ROK
SYLWESTER
ZIMA STULECIA
POGODA W POLSCE