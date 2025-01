Zbierz dwie duże garści i podlej krzaczki malin. Dzięki temu maliny latem obsypią owocami niczym w warzywniaku. Domowy nawóz do malin

Kiedy zacząć odkrywanie malin na wiosnę?

Maliny bywają nieco kapryśne i potrzebują dobrej ochrony przez wiatrem i mrozami. Przed zimą zawsze należy wykonać ostatnie cięcie krzaczków i zabezpieczyć korzenie oraz pędy przed ujemnymi temperaturami. Po zimie zabezpieczenia ta trzeba zdjąć gdy pogoda na to pozwala. Przyjęło się, że najlepszym terminem zdejmowania zimowych okryć roślin jest marzec. W tym miesiącu temperatury są już raczej dodatnie i rzadko odnotowuje się wysokie, nocne przymrozki. Maliny potrzebują przygotowania do sezonu wegetacji. Poza odpowiednim zdjęciem zimowych okryć bardzo ważne jest także pierwsze nawożenie. To ono wzmacnia roślinę i przygotowuje je na cały sezon. Jesienne odmiany malin najczęściej owocują na pędach jednorocznych, zaś letnie odmiany na pędach dwuletnich. Pierwsze, wiosenne nawożenie malin powinno odbyć się w marcu, najpóźniej w kwietniu. Ogrodnicy rekomendują stosowanie w tym czasie nawozów o przedłożonych działaniu oraz tych zawierających azot. Składnik ten przedłuża procesy kwitnienia oraz owocowania. Sprawia, że roślina bujniej obsypuje owocami i są one smaczniejsze.

Domowy nawóz do malin. Dzięki niemu krzaczki obrodzą owocami

Nawóz to skondensowana dawka substancji mineralnych, dzięki której krzaczki malin będzie zdrowsze, a owocowe jeszcze smaczniejsze. Możesz skorzystać z kupnych nawozów lub przygotować go samemu w domu. To bardzo proste. W przypadku malin idealnie sprawdzi się nawóz z obierków po ziemniakach. Skórki ziemniaków zalej wrzącą wodą i pozostaw na kilka dni. Po tym czasie masz gotowy do użycia nawóz. Możesz również przygotować nawóz z łupin po cebuli. Do około 10 litrów wody wrzuć 50 gramów łupin cebuli i odstaw. Nawóz będzie gotowy do użycia po około dwóch tygodniach. Łupiny z cebuli to prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Zawierają one między innymi witaminy z grupy B, a także C i E, a także fosfor, żelazo, potas i magnez. Nawóz z łupin po cebuli świetnie odżywia i wzmacnia rośliny i sprawia, że stają się one bardziej odporne na szkodniki oraz różne choroby.

Sposób na mszyce w malinach. Jak się pozbyć szkodników?

Mszyce to jedne z najczęściej występujących szkodników w polskich ogrodach. Atakują zarówno rośliny użytkowe (pomidory czy maliny) oraz rośliny ozdobne, jak na przykład róże. Jeżeli tylko zauważysz pojedyncze osobniki mszyc na swoich roślinach to zacznij działać od razu. Im jest ich mniej, tym łatwiej będzie pozbyć się problemu. Skuteczne w takim przypadku są domowe opryski. Jeżeli tylko zauważysz pojedyncze osobniki mszyc na swoich roślinach to zacznij działać od razu. Im jest ich mniej, tym łatwiej będzie pozbyć się problemu. Skuteczne w takim przypadku są domowe opryski. Ocet to jeden z najczęściej wykorzystywanych składników stosowanych w walce ze szkodnikami. Wymieszaj ocet jabłkowy z wodą w proporcjach 1:3 i obficie spryskaj nim, zaatakowane przez mszyce, rośliny. Również czosnek świetnie sprawdzi się do walki z mszycami. Rozgnieć kilka ząbków czosnku i zalej je wodą. Całość pozostaw na ok. 24 godziny, a po tym czasie przecedź. Powstały wywar przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj mieszanką rośliny zaatakowane przez mszyce. Do każdego rodzaju naturalnego oprysku możesz dodać kilka kropel płyny do naczyń. Będzie on bezpieczny dla roślin i sprawi, że preparat oblepi łodygi i liście, przez co stanie się skuteczniejszy.

