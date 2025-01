Kiedy wysiewa się petunie? Ogrodnik zdradził ważny termin, aby petunia zakwitła w czerwcu. Wczesnym terminem obsypie kwiatami. Sadzenie petunii do ziemi

Kiedy siać petunie? Ważny termin, dzięki któremu petunie zakwitną latem

Petunie to jedne najpopularniejszych kwiatów sadzonych w ogrodach i na balkonach. Pochodzą z Ameryki Południowej, ale świetnie sprawdzają się w naszym klimacie. Charakteryzują się przepięknymi kwiatami w czerwonych oraz fioletowych odcieniach. W Polsce najczęściej hoduje się petunie ogrodowe. Jest to roślina jednoroczna, a jej siew należy zaplanować już zimą. Dzięki temu roślina będzie miała wystarczająco dużo czasu, aby wzrosnąć i przygotować się do kwitnienia. Wysiew petunii zaczyna się na przełomie stycznia i lutego. Najlepiej użyć do tego skrzynek lub doniczek, które muszą mieć odpowiednie otwory do odprowadzania wody. Nasiona petunii są bardzo drobne i wysiewa się je po 3 ziarenka w jedno miejsce. Następnie należy nasiona delikatnie przycisnąć do ziemi. Po wysiewie trzeba nasiona spryskać wodą. Tak przygotowanych donic nie przykrywamy folią. Rośliny muszą mieć stały dostęp do powietrza. Po pewnym czasie, gdy pojawią się malutkie sadzonki, można je przesadzić w docelowe miejsce. W tym okresie można powoli zacząć nawożenie petunii.

Petunie najlepiej kwitną na dobrze nasłonecznionych stanowiskach. Wypuszczają nowe kwiaty od początku wiosny aż do pierwszych przymrozków. Co ważne, korzenie petunii łatwo gniją, dlatego należy zadbać o odpowiedni drenaż podłoża i unikać przelewania. Petunie lepiej jest podlewać częściej, ale mniejszą ilością wody. W upalne dni podlewaj je nawet 2 razy dziennie. Pamiętaj, by robić to rano i wieczorem, kiedy słońce nie jest jeszcze bardzo intensywne. W innym przypadku możesz poparzyć liście. Do nawożenia petunii rewelacyjnie sprawdzi się ta domowa odżywka. Wystarczy, że w 10 l wody wymieszasz 10 g kwasku cytrynowego. Tak przegotowaną mieszanką podlewaj petunie raz na dwa tygodnie. Odżywka z kwasku cytrynowego działa zarówno na petunie doniczkowe, jak i te rosnące w ogrodzie. Kwasek cytrynowy zakwasi glebę, co pomoże roślinie pobierać składniki odżywcze z ziemi. Stymuluje to procesy wzrostu oraz kwitnienia. Kwasek cytrynowy pobudza metabolizm wielu roślin.