Wrzuć do wody i gdy ściemnieje podlewaj surfinie. W mig obsypią się kolorowym dywanem z kwiatów. Będzie niczym w tajemniczym ogrodzie. Domowy nawóz do surfinii

Surfinie to odmiana petunii ogrodowej. Charakteryzują się długimi pędami obsypanymi niewielkimi kwiatami. Surfinie kwitną od czerwca do października, a ich kwiaty to wielokolorowe kielichy o przepięknym zapachu. Polacy chętnie sadzą je na balkonach i tarasach. Aby jednak surfinie pięknie zakwitły należy je prawidłowo pielęgnować. Surfinie potrzebują regularnego podlewania oraz nawożenia. Te dwie czynności są sekretem pięknych kwiatów. W ciepłe i upalnie dni surfinie należy podlewać aż dwa razy dziennie. Najlepiej robić to rano i wieczorem, gdy słońce jest nisko i nie popali liści. Surfinie nie lubią zmian pogodowych i źle znoszą przymrozki. Najlepiej posadzić je w miejscu bez przeciągów oraz z rozproszonym światłem słonecznym. Ziemia do surfinii powinna być żyzna, półprzepuszczalna o lekkim poziomie kwasowości. Nawożenie surfinii powinno przeprowadzać się przez cały okres wegetacyjny od wczesnej wiosny, aż do późnego lata. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki nawozów do surfinii. Możesz również sięgnąć po domowe odżywki.

Sekretem pięknych kwiatów i dobrej kondycji roślin są minerały oraz witaminy. W ogrodnictwie szczególnie ważny jest fosfor oraz potas. Oba te składniki wzmacniają pędy i system korzeniowy roślin. Biorą udział w kwitnieniu oraz owocowaniu. Jeżeli chcesz pobudzić surfinie do kwitnienia to wybieraj nawozy zawierające dużo fosforu oraz potasu. Ta domowa odżywka dostarczy kwiatom wszystkim potrzebnych substancji odżywczych. Do jej przygotowania potrzebujesz liście laurowe oraz wodę. Do niewielkiej miseczki wrzuć kilka garści liści laurowych i zalej je wodą. Całość odstaw na kilka godzin, aż woda zabarwi się na ciemny kolor. Po tym czasie odżywka do surfinii jest gotowa. Podlewaj nią kwiaty raz na dwa tygodnie. Liście laurowe zawierają potas oraz fosfor. Wspomagają procesy kwitnienia oraz wzmacniają pędy.