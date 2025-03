Zrób to w kwietniu, a w czerwcu surfinie obsypią kaskadą kwiatów. Kolorów kwiatów będzie jeszcze więcej. Domowa odżywka do surfinii

Czym nawozić surfinie, by latem bujnie zakwitły? Surfinie lubią nawożenie i regularne podlewanie. Pierwszy etap pielęgnacji warto wykonać już wczesną wiosną, a potem regularnie powtarzać. W nawożeniu surfinii rewelacyjnie sprawdzi się domowa odżywka, którą przygotujesz ekspresowo. Dostarczy ona roślinie wszystkim potrzebnych składników odżywczych. Wymieszaj to z wodą i podlewaj w kwietniu surfinie.

Biorę 5 łyżek tego i mieszam z wodą. W kwietniu podlewam tym surfinie

Surfinie to piękne kwiaty, które kwitną aż czerwca do października. Wymagają one jednak częstego nawożenia i odpowiedniej pielęgnacji. Dobra odżywka i regularne nawożenie sprawią, że latem surfinie obrodzą w bujne kwiaty. Do nawożenia surfinii rewelacyjnie sprawdzi się odżywka z fusów do kawy. Wystarczy, że wymieszasz około 5 łyżek fusów po kawie z przegotowaną wodą i raz w tygodniu będziesz tym podlewać surfinie. Fusy do kawy możesz również wysuszyć i wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Stosowanie fusów z kawy w ogrodnictwie to stara metoda. Fusy do kawy rewelacyjnie spulchniają glebę oraz neutralizują wapń obecny w wodzie kranowej. Dodatkowo są one bogate w potas, miedź, azot i magnez. Składniki te ożywiają rośliny, wzmacniają ich system korzeniowy oraz przyspieszają proces wzrostu.

Jak pielęgnować surfinie?

Surfinie to odmiana petunii, która została wyhodowana przez Japończyków. W Europie pierwsze surfinie pojawiły się dopiero pod koniec lat 90-tych. Surfinia to roślina wieloletnia, jednak nie przetrwa ona zimy w naszym klimacie. Niska temperatura oraz przymrozki sprawią, że zacznie obumierać. Sadzenie surfinii do gruntu należy przeprowadzić wczesną wiosną, gdy skończą się ostatnie przymrozki. Wcześniej możesz ją hodować w doniczkach. Surfinie należy często podlewać. Gatunek ten lubi dużo wody. Latem, gdy panują upały, warto to robić nawet dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Co ważne, rośliny nie przepadają za zraszaniem.