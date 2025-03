Zawsze w kwietniu wsypuję to do zamiokulkasa. Roślina odżywa się po zimie i wypuszcza liść za liściem. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Koniecznie zrób to z trawą na przełomie marca i kwietnia, a będzie gęsto zielona przez cały sezon. To najważniejszy zabieg dla trawy w ogrodzie. Pielęgnacja trawnika

Pielęgnacja zamiokulkasa. W kwietniu wsyp to do doniczki, a roślina wypuści nowe liście

To świetny kwiat doniczkowy dla osób początkujących, lub tych, którzy nie mają ręki do roślin. Badania wykazały, że zamiokulkas należy do grupy roślin, które rewelacyjnie filtrują powietrze. Usuwa ona toksyny oraz niebezpiecznie substancje z powietrze. W wielu kulturach zamiokulkas jest symbolem szczęście oraz wytrwałości. Naturalnie pochodzi z trudnych pogodowo rejonów Afryki. Jest odporny na susze oraz zmiany klimatu. Zamiokulkas często polecany jest osobom, które często wyjeżdżają, ponieważ nie wymaga on bardzo regularnego podlewania. Zaskakujące, ale zamiokulkas lepiej znosi niedostatki wody, niż jej nadmiar. Co ciekawe, zamiokulkas nie wymaga zraszania zimą. Całkiem nieźle znosi nagrzane od kaloryferów powietrze. W przypadku, gdy w domu mamy bardzo suche powietrze, warto jednak zadbać o jego nawilżenie. Podstawą pielęgnacji zamiokulkasa jest podłoże w doniczce. Eksperci wskazują, że roślina ta lubi żyzną i przepuszczalną ziemią. Powinna ona mieć lekko kwaśny odczyn pH na poziomie 5,5-6,5. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki. Zamiokulkas podobnie jak storczyk lubią w doniczce drenaż. Dzięki temu możliwe jest odprowadzanie nadmiaru wody, co chroni korzenie rośliny przed gniciem.

Początek wiosny to czas, gdy rośliny rozpoczynają sezon wegetacyjny. Szykują się do wypuszczania nowych liścia oraz kwitnienia. W tam czasie warto zacząć nawożenie, które zadba o kondycję kwiatów i je wzmocni. Również rośliny doniczkowe wymagają nawożenia. Mają one ograniczony dostęp do witamin i minerałów z gleby dlatego też nawozy i odżywki są im potrzebne. Jeżeli zauważyłeś, że zamiokulkas marnieje i nie chce wypuszczać nowych liści to być może potrzebuje on dodatkowego odżywienia. W tym celu świetnie sprawdzi się ta błyskawiczna odżywka. Wystarczy, że ziemię w doniczce wymieszasz z łupinami nasion słonecznika. Innym sposobem jest zmiksowanie całych nasion i podsypanie nimi podłoża w doniczce. Nasiona słonecznika zawierają wiele cennych substancji odżywczych, w tym potas, wapń, magnez, cynk, selen, miedź i mangan oraz żelazo. Taka dawka składników odżywczych sprawi, że zamiokulkas będzie lepiej rósł i zacznie wypuszczać nowe liście.