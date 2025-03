Wymieszaj to w dokładnych proporcjach i już w kwietniu rozpocznij podlewanie piwonii. Takich kwiatów jeszcze nie widziałaś. Wiosenna odżywka do piwonii

Jeszcze w kwietniu wylej to na kostkę brukową. Ten domowy płyn sprawia, że kostka jest jak nowa. Czyszczenie kostki brukowej na wiosnę

Przygotowania do wiosny

Wiosenne nawożenie piwonii - co musisz o nim wiedzieć?

Wśród kwiatów ogrodowych piwonie zajmują szczególną pozycję. To wyjątkowe byliny ozdobne, które cechują się obfitym kwitnieniem. Na przełomie maja i czerwca piwonie obsypują pięknymi kwiatami. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że odpowiednie warunki i nawożenie mogą sprawić, że kwitnienie będzie jeszcze większe. Szczególnie istotne jest pierwsze, wiosenne nawożenie. Nie tylko dostarcza ona potrzebnej dawki substancji odżywczych, ale także wzmacnia roślinę i przygotowuje ja na sezon kwitnienia. Piwonie warto nawozić odżywkami bogatymi z fosfor oraz potas. Pierwiastki te aktywnie wspierają procesy wzrostu oraz poprawiają kondycję rośliny. Staje się ona silniejsza oraz bardziej odporna na działanie chorób. Aby piwonie pięknie zakwitły wczesnym latem warto zadbać, aby miały przepuszczalną ziemią oraz dostęp do potrzebnej im dawki wody.

Wymieszaj to z wodą i już w kwietniu rozpocznij podlewanie piwonii. W czerwcu obsypią wieloma kwiatami

Wiosenne nawożenie piwonii może tak naprawdę ustawić cały sezon kwitnienia. W przypadku tych pięknych kwiatów ogrodnicy nie zalecają stosowania odżywek z dużą ilością azotu. Może on bowiem sprawić rozrost liści kosztem kwiatów. Dobrym rozwiązaniem jest nawożenie piwonii nawozem organicznym z obornika. To bogate źródło cennych minerałów, które będą wspierać rozwój oraz kondycję rośliny. Przygotuj gnojówką z obornika i umieść ją w dużym, metalowym wiadrze. Dodaj 3 l wody, przykryj gazą i odstaw w ustronne miejsce na około 1 tydzień. Po tym czasie całość dokładnie wymieszaj i przed użyciem rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:10. Raz w tygodniu podlewaj tym piwonie. Nawożenie obornikiem możesz zacząć już wczesną wiosną i stosować aż do jesieni.