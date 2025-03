i Autor: Shutterstock Nawożenie agrestu

Wiosna w ogordzie

Rozsyp to wokół krzaczków agrestu, a latem podwoisz zbiory owoców. Nawożenie agrestu, dzięki któremu owocowanie będzie dwa razy większe. Domowa odżywka do agrestu

Nawożenie agrestu wczesną wiosną to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny. Sprawi on, że krzewy owocowe zostaną wzmocnione, co przełoży się na lepsze owocowanie. Dobrej jakości nawozy uchronią agrest przed chorobami i sprawią, że owoce będą smaczniejsze i bardziej soczyste. Ten nawóz do agrestu powinno się stosować już wczesną wiosną. Zrób to, a latem będziesz zbierać całe kosze owoców.