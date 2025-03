i Autor: SHUTTERSTOCK Quiz z przysłów o wiośnie

Sprawdź się

Quiz z wiosennych przysłów. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. A może jednak czyni? Jak dobrze znasz powiedzonka o wiośnie?

Jak dobrze znasz przysłowia o wiośnie? To ludowe mądrości są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie i często dotyczą one nadchodzącej pogody i urodzaju. Kiedyś to właśnie te powiedzonka służyły do przewidywania pogody i podpowiadały rolnikom, kiedy najlepiej rozpocząć siew. Niby mawia się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. A Ty jak myślisz? Sprawdź się w naszym quizie z wiosennych przysłów.