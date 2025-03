i Autor: Shutterstock

Rytuały na szczęście

Zrób to dokładnie 21 marca, a przyciągniesz do siebie ocean szczęścia. Prosty rytuał na pomyślność, który działa tylko w pierwszy dzień wiosny. Odpędzisz pecha i złe emocje

Pierwszy dzień wiosny to bardzo ważna data w astrologii. Oznacza ona przebudzenie i powitanie życiodajnej energii. Nasi przodkowe celebrowali ten dzień z wyjątkową uwagą. Wierzono, że przynosi on szczęście oraz kończy trudny okres zimowy. Ten prosty rytuał na szczęście wykonany 21 marca 2025 zapewni Ci pomyślność oraz sprawi, że Twoja dusze wejdzie w lepszy czas w roku. Wykonaj go dokładnie w pierwszy dzień wiosny.