Unikaj mieszkania na tym piętrze. W numerologii oznacza ono problemy oraz pasmo nieszczęść. Na tym piętrzej lepiej nie mieszkać

To będzie prawdziwy dom radości. Przepowiednia z horoskopu mówi to wprost. Ten znak zodiaku rozpoczął właśnie swój najlepszy etap w życiu

Numerolodzy unikają mieszkania na tym piętrze. Jest uważane za pechowe

Czy cyfry i liczby stanowią ukryte przesłanie dla świata? W starożytności uważano, że tak. W czasach antycznych numerologia często stawiana była na równi z matematyką. Wierzono, że z zapisów liczbowych odczytać można tajemną wiedzę na temat otaczającego nas świata. Liczby stanowiły wróżbę i przepowiadano z nich przyszłość. Miały znaczenie w ustalaniu dat bitew oraz przebiegu ważnych uroczystości. Dzisiaj numerologia to rodzaj z zabawy, z której, podobnie jak z horoskopów, możemy wywróżyć interesujące nas zagadnienia. Według osób parających się numerologia najważniejsza cyfrą jest tak, która wylicza się z daty urodzenia. Polega to na zsumowaniu wszystkich cyfr z daty urodzenia i dodawaniu ich aż wynik będzie jednocyfrowy. To właśnie ta cyfra określa naszą osobowość oraz predyspozycje. Niektórzy wierzą, że niemniej ważne są cyfry z numeru mieszkania oraz numeru piętra. To właśnie ich energia wpływa na nasze życie codziennie.

Mieszkanie to nasza bezpieczna przestrzeń, gdzie spędzamy najwięcej czasu. Jeżeli jego energia nie będzie tożsama z naszym charakterem to zamiast odpoczynku będziemy poirytowani. W numerologii nie zaleca się mieszkania na 4 piętrze. Uchodzi ono za pechowe i niesprzyjające dobrej aurze. Zła sława tej cyfry przywędrowała z Azji, a dokładnie Chin. Jej brzmienie w języku chińskim zbliżone jest do słowa "śmierć". W krajach azjatyckich unika się tej cyfry, a piętra czwarte są często pomijane. W numerologii cyfra 4 może zaburzać równowagę i powodować przemęczenie. Wyjątkiem są osoby, których cyfra numerologiczna wynosi także 4. One doskonale odnajdą się w mieszkaniach na 4 piętrze. W ich przypadku energia tej cyfry pobudzi kreatywność oraz będzie motywowała do działania.