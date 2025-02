Gdzie zamieszkać, aby mieć w życiu szczęście? Według numerologii pod tym numerem mieszkania panuje pomyślność oraz obfitość. Szczęśliwy numer mieszkania

Oto Twój Anioł Stróż. Wiosną to on będzie czuwał na Twoim szczęściem. Duchowy opiekun dopasowany do Twojej daty urodzenia wesprze Cię w trudnych chwilach

Szczęśliwy numer mieszkania według numerologii. Tu mieszka pomyślność oraz dostatek

Wybierając wymarzone mieszkanie lub dom raczej nikt nie kieruje się jego numerem. O ile jeszcze zdarza się, że liczba 13 traktowana jest jako pechowa i niektórzy ludzie jej unikają, tak inne cyfry raczej przechodzą bez większego zainteresowania. Okazuje się jednak, że w numerologii numer mieszkania ma ogromne znaczenie. Dom jest naszą bezpieczną przystanią, gdzie ładujemy wewnętrzne baterie i spędzamy najwięcej czasu. To właśnie dom powinien być przestrzenią, w której czujemy się bezpieczni i spokojni. Miłośnicy numerologii wskazują jednak, że niektóre numery mieszkania mogą mieć energię, która będzie zaburzać nasz wewnętrzny spokój. Mieszkania pod numerem 3 lub zawierające tą cyfrę są świetnie dla młodych osób rozwijających się towarzysko. Nie będzie jedna to dobre mieszkanie dla osób starszych i rodzin z dziećmi. Jego energia skupiać się będzie na dynamicznej zabawie i notorycznym działaniu. Również mieszkania z cyfrą 1 nie każdemu przypadną do gustu. Rezonują one energią rywalizacji i ciągłego udowadniania swojej siły. To dobre lokalizacje na firmy i biura.

W których mieszkaniach mieszka się najlepiej według numerologii?

Numerologia wskazuje, że są dwa numery mieszkania, które uchodzą za szczęśliwe. Idealnym rozwiązaniem jest mieszkanie pod numerem z tymi obiema cyframi. Spokój oraz poczucie bezpieczeństwa może zapewnić mieszkanie z cyfra 2. Jej energia świetnie koi nerwy i dobrze wpływa na samopoczucie. W zabieganych świecie pełnym stresu cyfra 2 stanowi odpoczynek oraz redukuje złe emocje. Dobrze wpływa na sen i pomaga w odpoczynku. Energia cyfra 2 pomaga również niwelować złe emocje i sprawia, że w otoczeniu jest mniej złości.

W obecnym świecie dużą wagę przywiązujemy także do dóbr materialnych. W numerologii za bogactwo i dostatek odpowiada cyfra 8. Mieszkania z ta cyfrą w numerze pomagają poprawiać sytuację finansową domostwa. Energia cyfry 8 skupia się nie tylko na pomnażaniu pieniędzy, ale przede wszystkim pomaga w umiejętnym zarządzaniu zasobami i oszczędzaniu. W mieszkaniu z cyfrą 8 łatwiej planuje się wydatki i rzadziej kupuje się kompulsywnie.