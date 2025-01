Przepowiednia numerologiczna mówi, że osoby mieszkające pod tym numerem mieszkania będą miały szczęście w 2025, Wydarzy się coś bardzo pięknego

Wróżbita Maciej przepowiedział, co czeka świat i Polskę w przyszłości. To będzie jazda bez trzymanki. Pierwsze zmiany rozpoczną się już w 2025 roku

Jaki będzie rok 2025 w numerologii?

Numerologia przez setki lat traktowana była jako nauka. Wywodzi się z czasów starożytnych. Wierzono, że numerologia zdradza boski ład i porządek zapisany w cyfrach i liczbach. Sądzono, że w ten sposób można poznać przyszłość i odkryć sekrety bogów. Dzisiaj numerologia to forma zabawy, która podobnie jak horoskopy skupia się wokół energii płynącej z cyfr. Najważniejszą cyfrą dla każdego człowieka jest ta wyliczana z jego daty urodzenia. To ona determinuje charakter oraz stanowi indywidualną przepowiednię. Aby obliczyć swoją cyfra numerologiczną należy dodać poszczególne cyfry z daty urodzenia. Jeżeli w wyniku uzyskamy dwucyfrową sumę to należy dodać cyfry ponownie. Wyjątkiem są liczy mistrzowskie. czyli 11, 22 oraz 33. Ich się nie sumuje.

W 2025 roku numerologia kupiać się będzie wokół cyfry 9. To potężna cyfra, która symbolizuje intuicję, altruizm oraz silną podświadomość. Numerologiczna cyfra 9 jest wrażliwa i pomocna. Potrafi skupić się na emocjach innych. To właśnie jej energia zdominuje cały 2025 rok. Jej wibracje będą szczególnie ważne dla osób, które mieszkają pod numerem 9. Odczują one na własnej skórze jej energię. Cyfra 9 w numerze mieszkania zagwarantuje bezpieczeństwo emocjonalne. Da schronienie wszystkim zagubionym duszom. Jej pozytywne emocje sprawią, że pod numerem mieszkania 9 nie będzie kłótni oraz awantur. Będzie to bezpieczna przystań, w której zapanuje ład i równowaga. Cyfra 9 w numerze mieszkania sprawi, że domownicy intuicyjnie będą podejmowali dobre decyzje. Wewnętrzny głos uchroni ich przed niebezpieczeństwami życia oraz porażkami.