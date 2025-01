Karnawałowy rytuał na szczęście. Dajemy gwarancję, że go polubisz. Zrób to w karnawale, a przyciągniesz do siebie szczęście i odpędzisz pecha

Astrologiczna przepowiednia na połowę stycznia jest bardzo optymistyczna szczególnie dla jednego znaku zodiaku. Horoskop na pełnię Księżyca w styczniu 2025 jest pełen dobrych wieści. Pierwsza pełnia w tym roku przyniesie mnóstwo zawirowań i emocjonalną huśtawkę, ale wszystko ma swój cel.

Ależ piękne rozpoczęcie roku dla tego znaku zodiaku. Wszystko za sprawą Wilczej Pełni Księżyca. Astrologiczna przepowiednia na pełnię w styczniu 2025

Pełnia Księżyca w styczniu będzie przepięknym czasem dla osób urodzonych w znaku Lwa. Lwy poczują swoją twórczą moc, obudzą drzemiący w nich potencjał i sięgną po to, co się im należy. Objawienia czekają także w życiu prywatnym. Tą pełnią włada emocjonalny Rak, który mocno wpłynie na uczucia. Czas pożegnać fałszywych przyjaciół i docenić tych, którzy dobrze życzą. Intuicja przy tej pełni to słowo klucz także w ocenie osób w najbliższym otoczeniu. Czas wyjść poza utarte schematy i działać, by wzrastać.

Horoskop na pełnię księżyca w styczniu 2025 dla każdego znaku zodiaku

Pełnia Księżyca w styczniu przyniesie intensywną energię, która zwróci naszą uwagę na słuchanie siebie. Jeśli sami siebie nie docenimy, to nikt tego nie zrobi. Trzeba zaufać wilczemu instynktowi i znaleźć nowe, ekscytujące zajęcie. Światło Księżyca w Raku pozwoli zobaczyć, gdzie zabłądziłaś/eś w dążeniu do celu i realizacji intencji z nowiu w Koziorożcu. Dostrzeżesz to, co cię powstrzymało. Kiedy pozwoliłaś/eś, aby zwątpienie w siebie, autosabotaż lub lęki wytrąciły cię z rytmu. Styczniowa pełnia sprzyja także oczyszczeniu siebie i otoczenia. Dla Baranów to czas na refleksję i zrozumienie swoich emocji. Skupcie się na relacjach z bliskimi i wyrażajcie swoje uczucia. Bykom styczniowa pełnia przyniesie nowe możliwości zawodowe. Bądźcie otwarci na zmiany i nie bójcie się podejmować ryzyka. Bliźnięta poczują siłę swojej kreatywności, ta będzie na najwyższym poziomie. Wykorzystajcie ten czas na realizację swoich pasji i projektów artystycznych. Raki powinny skupić się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu. To dobry moment na wprowadzenie zdrowych nawyków i dbanie o siebie. Dla Panien to czas na porządkowanie spraw zawodowych i finansowych. Skoncentrujcie się na organizacji i planowaniu przyszłości. Wagom ta pełnia przyniesie harmonię i równowagę w życiu osobistym. Skupcie się na relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Skorpiony powinny słuchać intuicji, będzie wyjątkowo silna. Zwróćcie uwagę na swój wewnętrzny głos i podejmujcie decyzje zgodnie z nim. Dla Strzelców to dobry moment na podróże i odkrywanie nowych miejsc. Bądźcie otwarci na przygody i nowe doświadczenia. Koziorożce powinny skupić się na karierze i celach zawodowych. Pełnia przyniesie nowe możliwości rozwoju i awansu. Wodniki rzucą się w wir relacji towarzyskich. Spędzajcie czas z przyjaciółmi i cieszcie się wspólnymi chwilami. Rybom ta pełnia przyniesie głębokie zrozumienie siebie i swoich potrzeb. Skupcie się na rozwoju duchowym i emocjonalnym.

Pełnia Księżyca w styczniu 2025. Kiedy jest i jak się nazywa?

Według tradycji ludowych pierwsza pełnia każdego roku zwana jest Pełnią Wilczego Księżyca, Lodowym Księżycem oraz Starym Księżycem. Skąd to zjawisko wzięło swoją nazwę? W styczniu rozpoczyna się sezon lęgowy wilków. Wyją i są bardziej agresywne, szukając miejsca, gdzie mogłyby się osiedlić — stąd nazwa Pełni Wilczego Księżyca. Nasi przodkowie nazwali ją tak także dlatego, że podczas długich, mroźnych i nieprzyjaznych styczniowych nocy, głodne wilki podchodziły blisko ludzkich osad, dając o tym głośno znać. Był to czas pełen niepokoju i troski o bezpieczeństwo najbliższych. Dlatego pilnowanie ognia, który nie miał prawa zgasnąć, dawało poczucie, że drapieżniki będą trzymały się z daleka. Pierwsza pełnia Księżyca w 2025 roku wydarzy się już w poniedziałek, 13 stycznia o godzinie 23:27.

