W poniedziałek, 13 stycznia zrób to, a otrzymasz od losu szczęście. Rytuał na Pełnię Wilczego Księżyca. Przyciągnie do Ciebie dobre fluidy i przepędzi pecha i złe duchy

Wróżbita Maciej przepowiedział, co czeka świat i Polskę w przyszłości. To będzie jazda bez trzymanki. Pierwsze zmiany rozpoczną się już w 2025 roku

Rytuał na szczęście na 13 stycznia. Zrób to teraz, aby mieć przez cały rok pomyślność

Rytuały na szczęście to proste formy zabawy, które mają zapewnić pomyślność w przyszłości. Często wywodzą się z dawnych lat, gdy ludzie o wiele mocniej wierzyli z dobrą lub złą moc duchów. Wiele z nich opartych jest na przyciąganiu pozytywnej energii i przepędzaniu złych mocy. W styczniu warto skupić się na celebrowaniu dobrych emocji i wewnętrznym planowaniu realizacji swoich marzeń. Ten prosty rytuał na szczęście w 2025 przyciągnie do Ciebie pozytywną energią i odpędzi pecha.

Ten konkretny rytuał należy wykonać dokładnie 13 stycznia w poniedziałek. Tego dnia (a dokładniej tej nocy) wypada Pełnia Wilczego Księżyca. To pierwsza pełnia w tym roku i ma on ogromne znaczenie. Jej energia może oddziaływać przez cały rok. Astrolodzy przekonują, że pełnia to wyjątkowe wydarzenie. Ma ono w sobie ogromną moc. W 2025 roku Pełnia Wilczego Księżyca wypada w nocy z 13 na 14 stycznia. Astrologicznie przypada w znaku Raka, co czyni ja wyjątkową. Zodiakalny Rak to potęga emocji i uczuć. Oznacza to, że wszystkie rytuały przeprowadzone właśnie w niej skupiać się będą na relacjach pomiędzy ludźmi i emocjach.

Rytuał na szczęście na Pełnię Wilczego Księżyca

Dokładnie 13 stycznia wieczorem wykonaj ten rytuał, a przyciągniesz do siebie potężnie szczęśliwą moc. Rytuał ten opiera się na magicznej mocy mięty oraz zielonej świecy. Obie te rzeczy mają bardzo pozytywną energię. Kojarzą się z bogactwem, zarówno tym materialnym, jak i duchowym. Kolor zielony symbolizuje powodzenie w finansach oraz stabilizację. Przygotuj dwanaście liści świeżej mięty, które po kolei wrzucaj do kubka z gorącą wodą. Przy każdym listu wypowiadaj frazę "Niechaj styczeń będzie dostatni i szczęśliwy" za każdym razem zmieniając nazwę miesiąca. Rozpal świece i skup się na pozytywnej energii. Niech twoje myśli będą pozytywne. Medytuj tak przez kilkanaście minut, a następnie zgaś świecę.