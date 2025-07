Kubicka znów u lekarza! Po cesarce to pikuś. Pokazała twarz po zabiegu!

Znana z otwartości i bezpośredniości Sandra Kubicka nie ma problemu z mówieniem o tematach, które wiele osób w show-biznesie woli przemilczeć. Nie ukrywa, że korzysta z zabiegów estetycznych i regularnie dba o swój wygląd w profesjonalnych gabinetach. Choć ostatnio było o niej głośno głównie z powodu burzliwego związku z Aleksandrem Milwiw-Baronem oraz kontrowersji wokół jej matchy, tym razem Sandra ponownie skupiła się na urodzie.

Na swoim Instagramie Sandra Kubicka zamieściła relację, w której opowiedziała o drugim zabiegu z użyciem preparatów mających na celu regenerację i poprawę jakości skóry. Modelka zdradziła, że zabieg odbył się bez znieczulenia i mimo mikronakłuć na twarzy, nie odczuwała większego dyskomfortu. Jak sama przyznała, jej próg bólu zdecydowanie się zmienił po porodzie, zwłaszcza po cesarskim cięciu.

Zobaczcie, jestem po drugim zabiegu egzosomów. Naprawdę bez dramatu. Miałam mikro nakłuwanie wszędzie i podawane preparaty. Nie bolało nic, ale to po ciąży, po cesarce się naprawdę kobiecie zmienia. Jak się cesarkę przeżyje, jak się poród przeżyje to już reszta pikuś. Jeśli chodzi o ból, to w ogóle nie miała znieczulanej twarzy, a nie bolało - wyjawiła w sieci Kubicka.