Te kobiety udowadniają, że seksapil to nie tylko wygląd. To pewność siebie, świadomość ciała i odwaga, by pokazywać się takimi, jakie są – bez fałszywej skromności. I dobrze! Bo show-biznes potrzebuje właśnie takich bohaterek: zmysłowych, silnych i bez kompleksów. Oto ranking najponętniejszych Polek przygotowany przez AI. Niektóre pozycje nieco nas zdziwiły.

Najseksowniejsze Polki wg sztucznej inteligencji:

1. Julia Wieniawa – królowa Instagrama

Aktorka, piosenkarka, bizneswoman. Jej ciało zna każdy follower, a bikini to dla niej drugi strój roboczy. Julia wie, jak podkreślić swoje atuty – płaski brzuch, jędrne pośladki, nogi jak z kampanii fitness. A do tego hipnotyzujące spojrzenie i styl, który miesza luksus z luzem. Seksowna bez wysiłku.

2. Sandra Kubicka – modelka idealna?

Ciało jak wyrzeźbione, rysy twarzy jak z Photoshopa, a do tego urok „dziewczyny z sąsiedztwa”. Choć karierę robiła głównie za granicą, w Polsce nie brakuje jej fanów – szczególnie gdy publikuje odważne sesje zdjęciowe lub zdradza kulisy prywatnego życia.

3. Natalia Janoszek – kontrowersyjna, ale zjawiskowa

Choć wokół niej nie brak zamieszania, jedno trzeba przyznać: ekran ją kocha. Kocie oczy, pełne usta, egzotyczna uroda i gibkie ciało aktorki Bollywood robią wrażenie – zwłaszcza na czerwonych dywanach.

4. Małgorzata Rozenek- Majdan, czyli dojrzały seksapil

Perfekcyjna nie tylko w kuchni i salonie. Rozenek wie, jak wyglądać spektakularnie – niezależnie od wieku. Obcisłe sukienki, głębokie dekolty, bikini na plaży – zawsze wygląda jak milion dolarów. I ani grama skrępowania!

5. Blanka – gwiazda, która wie, czego chce

Jej występ na Eurowizji to tylko początek, w "Tańcu z Gwiazdami" dopiero pokazała, co potrafi! Blanka to eksplozja kobiecości: opalona skóra, taneczne ruchy i pełna kontrola nad własnym wizerunkiem. Jej teledyski mają jeden cel – uwodzić. I wychodzi jej to doskonale.

6. Doda – niepokorna ikona seksapilu

Od lat na scenie i ani myśli się hamować. Jej kreacje, ciało, głos i bezkompromisowa osobowość to mieszanka, która działa jak afrodyzjak. Doda to nie tylko show – to zmysłowy orkan w brokacie i szpilkach.

7. Klaudia El Dursi – anioł z pieprzykiem

Prowadząca „Hotel Paradise” nie bez powodu porównywana jest do modelki Victoria’s Secret. Jej orientalna uroda, pełne biodra i zmysłowy głos sprawiają, że nawet najbardziej spokojny odcinek reality show staje się gorący.

8. Anna-Maria Sieklucka – skandalicznie ponętna

Po „365 dniach” zna ją cały świat. Sieklucka pokazała, że potrafi być niewinna i drapieżna jednocześnie. Jej twarz mówi „zaufaj mi”, ciało – „ale na własne ryzyko”.

