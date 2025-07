Tak gwiazdy wystroiły się na koncert Jennifer Lopez. Tylko Doda zaprosiła do loży

Koncert Jennifer Lopez w Warszawie to wydarzenie tej rangi, na którym muszą pojawić się najważniejsze w naszym show-biznesie gwiazdy. Jak się na ten wieczór wystroiły?

Kilka dni wcześniej, w Turcji na koncert J.Lo wybrały się m.in. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, czy Magdalena Pieczonka. Błysnęły tam niczym światowej sławy wokalistka - nie zabrakło cekinów i kusych spódniczek odsłaniających zgrabne pupy. Jak wyszło w Warszawie?

Burze loków i prywatna loża

Na piątkowy koncert Jennifer Lopez w Warszawie polskie celebrytki szykowały się od samego rana. Malwina Wędzikowska, gwiazda show TVN "The traitors. Zdrajcy" postawiła na staranny makijaż i falę długich, rozpuszczonych włosów. Lara Gessler starannie wklepywała w twarz podkład od firmy kosmetycznej, która przysłała jej zaproszenie na koncert J.Lo. Sylwia Madeńska sporo czasu spędziła u fryzjera, gdzie starannie układano jej burzę loków. Stylizację uzupełniło coś na kształt srebrzystego kostiumu kąpielowego i wysokie, równie jasne kozaki. Ale prawdziwego szpanu zadała Doda!

Wokalistka ubrała się jak "zwykła dziewczyna z sąsiedztwa" - długie, szerokie niebieskie dżinsy, do tego krótki czarny top i kurtkę ramoneskę w tym samym kolorze. Całość stylizacji uzupełniały ciemne okulary i rozpuszczone włosy "do samej ziemi". Ale prawdziwy hit czekał na nią już na samym stadionie. Doda pokazała się na zdjęciach m.in. z Ewą Wachowicz, a następnie... zaprosiła do swojej prywatnej loży z suto zastawionym stołem! Wspomniana mistrzyni kuchni ubrała się w białą uroczą bluzeczkę, a przez jakiś czas jej stadionowym towarzyszem był Paweł Wilczak. Aktor założył ciemne okulary, biały t-shirt i czarną marynarkę. Ale nie byłby sobą, gdyby na jego głowie nie stała fryzura a'la "wichura"!

A w samochodzie śpiewały hity

Maja Hyży na koncert wybrała się z koleżankami samochodem. Wszystkie ubrane były w luźne ciuchy - t-shirty i bluzy. Za to rozgrzewały się przed koncertem śpiewając w aucie największe przeboje J.Lo.

