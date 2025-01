Karnawałowy rytuał na szczęście. Dajemy gwarancję, że go polubisz. Zrób to w karnawale, a przyciągniesz do siebie szczęście i odpędzisz pecha

Dnia 6 stycznia zrób dokładnie to, a przyciągniesz do siebie szczęście na cały rok. Domowy rytuał odpędzający pecha na Trzech Króli

Czym jest karnawał?

Karnawał to okres przed Wielkim Postem. Zaczyna się po 6 stycznia i trwa aż do Środy Popielcowej. Wywodzi się z dawnych czasów, gdy w okresie karnawału świętowało się i tańczyło. Był to okres gdy płodności i oddawania czci naturze. W wielu krajach obchodziło się karnawał w nieco innych sposób. Obecnie najbardziej znany jest brazylijski karnawał w Rio de Janeiro. W Polsce w okresie karnawału spożywało się, tłuste, często mięsne potrawy. Odbywały się również liczne imprezy, a taniec i zabawa były powszechnie dozwolone. To właśnie z tańcem związany jest najpopularniejszy rytuał na szczęście w czasie karnawału. Dawniej wierzono, że, kto wyżej skacze podczas karnawałowych zabaw, ten będzie miał lepsze plony. Można zatem wywnioskować, że im lepsza zabawa w czasie karnawału, tym bardziej szczęśliwy i pomyślny rok. Jeżeli chcesz przyciągnąć do siebie szczęście to zdecydowanie musisz się zabawić. Szczególnie istotny może okazać się taniec z partnerem w ostatnią sobotę karnawału. W 2025 roku wypada ona 1 marca. Tego dnia podczas wspólnego tańca Wasza energia się zjednoczy i sprawi, że szczęście nie będzie Was opuszczać. Konflikty odejdą w niepamięć i zapanuje ład.

Nie ma wątpliwości, że karnawał to czas zabaw i beztroski. Są jednak pewne warunki. Po karnawale nastaje Wielki Post, który jest bardzo ważnym wydarzeniem w tradycji katolickiej. Jeżeli nie chcesz przyciągnąć do siebie pecha to wystrzegaj się tej jednej rzeczy. Ostatkowe tańce z partnerem należy zakończyć nim na zegarze wybije północ. Dawniej wierzono, że na tych, którzy nie zakończą karnawałowej zabawy na czas czekają złe duchy. Mówiono: "we wtorek zapustny za drzwiami karczmy stoi diabeł i spisuje wychodzących z niej po północy". Jeżeli nie chcesz rozgniewać duchów i ściągnąć na siebie pecha to pamiętaj, aby w ostatni skończyć zabawę przed północą.