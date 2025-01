Potężne rytuały na szczęście dla każdego znaku zodiaku. Domowe rytuały odpędzające pecha, które działają zgodnie z datą urodzenia. Zrób to i ciesz się spokojem

6 stycznia zrób to, a przyciągniesz do siebie szczęście na cały rok. Domowy rytuał odpędzający pecha na Trzech Króli

Zrób to, a przyciągniesz do siebie szczęście. Magiczne rytuały na pomyślność dla każdego znaku zodiaku

Życiowe szczęście, pomyślność oraz spokój to coś, na czym zależy każdemu. Wiadomo, że szczęściu trzeba pomagać i czasem warto zawierzyć swój los siłom wyższym. Te magiczne rytuały to proste czynności dla każdego ze znaków zodiaku, które pomogą przyciągnąć dobrą energię. Zapewniają pomyślność i przepędzają złe duchy oraz pecha. Rób je regularnie, a zapewnisz sobie szczęście przez cały rok.

Rytuały na szczęście na znaków zodiaku. Sprawdź swój

Rytuał na szczęście: Baran (21.03–19.04)

Zodiakalne Barany do swojego szczęścia potrzebuje obecności bliskich. Raz w tygodniu zapisuj na kartce, za co jesteś wdzięczny swojej rodzinie i przyjaciołom. Dobra energia wdzięczności wróci do Ciebie ze zdwojoną mocą.

Rytuał na szczęście: Byk (20.04–20.05)

Twój życiowy upór wymaga odpowiedniego rytuału. Dla zodiakalnego Byka rytuałem na szczęście jest wewnętrzna afirmacja. Rano staraj się medytować i wsłuchiwać się we własne potrzeby. One Cię poprowadzą.

Rytuał na szczęście: Bliźnięta (21.05–20.06)

Towarzyskie i radosne z natury Bliźnięta potrzebują wyciszenia. Wieczorem weź kilka gałązek liści laurowy i rozpal je. Wdychając ich aromat odpręż się i skup swoje myśli na beztroskim odpoczynku.

Rytuał na szczęście: Rak (21.06–22.07)

Raz w miesiącu wybierz się na długi spacer. Niech będzie to zielona o okolica. Wsłuchaj się w odgłosy natury i zjednocz się z nią. Po powrocie do domu wypij ulubioną herbatę i poczytaj książkę. Taki rytuał zapewni Ci spokój oraz siłę ducha na długi czas.

Rytuał na szczęście: Lew (23.07–22.08)

Weź to ręki przedmiot, który kojarzy Ci się z Twoim dzieciństwem. Może to być pluszak, stara lalka czy zbierany żeton. Ściśnij go mocno i poczuj energię beztroski z dzieciństwa. Spędź chwilę na wspomnieniach. Poprawią one Twój nastrój i zapewnią siłę do działania.

Rytuał na szczęście: Panna (23.08–22.09)

Kochasz planować i wizualizować. Twój rytuał na szczęście wymaga konkretów. Weź kartkę i daj się porwać marzeniom. Narysuj wszystko, czego pragniesz. Tę kartkę włóż pod poduszkę. Na drugiej kartce narysuj wszystko, czego się boisz. Tę spal, a popiół wyrzuć.

Rytuał na szczęście: Waga (23.09–22.10)

Rytuał na szczęście dla zodiakalnej Wagi skupia się na mocy zwierząt. Jeżeli masz zwierzątko domowe to staraj się nawiązać z nim kontakt. Spójrz w jego oczy i skup się na zwierzęcym instynkcie. Obserwowanie zwierząt pomoże Ci odnaleźć wewnętrzny optymizm.

Rytuał na szczęście: Skorpion (23.10–21.11)

Wieczorem zapal świecę i postaw ją na parapecie. Skup się i pomyśl o swoich największych sukcesach. Zapamiętaj, co czułeś, gdy je przeżywałeś. Następnie pomyśl o swoich porażkach i towarzyszących im emocjach. Wyrzuć je z głowy, niech te uczucia odejdą wraz z tlącym się ogniem.

Rytuał na szczęście: Strzelec (22.11–21.12)

Usiądź po turecki i postaram się wyobrazić swoje największe szczęście. Skup się na tym, co przyjdzie Ci do głowy. Postaram się zrozumieć, dlaczego tak bardzo Ci na tym zależy. Po wszystkim zapisz, o czym pomyślałeś i schowaj kartkę do portfela. Noś ją ze sobą przez cały rok.

Rytuał na szczęście: Koziorożec (22.12–19.01)

Na kartce zapisz swoje cele na ten rok. Przeczytaj je w myślach trzykrotnie i schowaj kartkę głęboko do szafy. Raz w miesiącu wyjmij ją i skup się na swoich pragnieniach.

Rytuał na szczęście: Wodnik (20.01–18.02)

Wieczorem zasłoń zasłony i w ciemności stań na środku pokoju. Wyobraź sobie, że wokół Ciebie jest ognisty krąg. Skup się na swoich lękach i tym, co Cię blokuje w życiu. Wyobraź sobie, że zostawiasz te rzeczy w kręgu, a sam z niego wyjdź. Zła energia zostanie zniweczona.

Rytuał na szczęście: Ryby (19.02–20.03)

Przygotuj świecę zapachową i postaw ją na parapecie. Raz w miesiącu ją rozpalają i myśl przy tym, o wszystkim dobrym, co Cię w życiu spotkało. Wyraź wdzięczność i nadzieję, że jeszcze wiele dobrego przed Tobą. Takie nastawienie przyciągnie do Ciebie moc dobrych duchów.