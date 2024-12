Horoskop na 2025. Komu zaświeci słońce, a komu sypnie piachem w oczy? Lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście

Zrób to w sylwestra, a przyciągniesz miłość w 2025 roku. Wielkie uczucie spadnie jak grom z jasnego nieba. Przesądy sylwestrowe

Spis treści

Horoskop na 2025 rok! Sprawdź, co Cię czeka

Horoskop na 2025. Baran (21.03–19.04)

W nadchodzącym roku poczujesz w sobie wyjątkową energię. Skłoni Cię ona do działania. To będzie czas na nowe aktywności. W połowie roku może spotkać Cię niewielka nieprzyjemność ze strony bliskiej Ci osoby. Kluczem do wybaczenia będzie rozmowa i oraz umiejętność zrozumienia. Jesienią 2025 roku czeka Cie nieoczekiwany przypływ gotówki.

Horoskop na 2025. Byk (20.04–20.05)

Twój upór zaprowadzi Ci w nieznane miejsca. Odkryjesz w sobie nowe umiejętności, które sprawią, że rozpoczniesz nowy wyzwania. W życiu uczuciowym czeka Cię ład i porządek, Twoja druga połówka sprawi, że poczujesz się bezpiecznie i spokojnie. Latem 2025 będziesz zmuszony dokonać ważnego wyboru. Od tej decyzji zależeć będzie nie tylko Twoja przyszłość.

Horoskop na 2025. Bliźnięta (21.05–20.06)

Bliźnięta są jednym ze znaków - wybrańców w 2025 roku. Latem Uran znajdzie się właśnie w znaku Bliźniąt. Oznacza to sukces zawodowy i pomyślność w sprawach sercowych. Los będzie Ci sprzyjał. Pod koniec roku ktoś zaproponuje Ci zagraniczną wycieczkę, która okaże się początkiem nowej przygody. Rok 2025 upłynie pod znakiem szczęścia oraz samorozwoju.

Horoskop na 2025. Rak (21.06–22.07)

Emocjonalność roku 2025 może wpływać na Ciebie nieco dojmująco. Będziesz czuł przygnębienie i smutek. Horoskop wskazuje, że Rak ma konkretnie wytyczone cele na nadchodzący rok. Musisz skupić się na pomocy innym. W ten sposób odnajdziesz swoje szczęście i zrozumiesz, że na świecie jest nie tylko zło. Współczucie oraz uczuciowość będą Twoimi drogowskazami na 2025 rok.

Horoskop na 2025. Lew (23.07–22.08)

Początek roku może nie układać się po Twojej myśli. Ktoś bardzo będzie chciał Ci zaszkodzić i podważyć Twoje kompetencje. Musisz skupić się na swojej pracy i w ten sposób zwyciężysz. Druga połowa 2025 roku będzie czasem zbierania plonów. Czekają Cię bardzo udane wakacje, a jesienią w twoim życiu pojawi się nowa osoba, która stanie się Ci bardzo bliska.

Horoskop na 2025. Panna (23.08–22.09)

To będzie rok działania. Jeszcze w styczniu 2025 dasz się porwać wirowi pracy. Będziesz skupiona i pełna determinacji. Wiosną 2025 przyjdzie czas na relaks i chwilę odpoczynku. Horoskop wskazuje, że musisz w tym roku zadbać o balans. Bez niego możesz mieć problemy z odpoczynkiem i poczuciem przytłoczenia. Latem jedź na dalekie wakacje i wyłącz telefon.

Horoskop na 2025. Waga (23.09–22.10)

W pierwszej połowie 2025 roku skupisz się na poprawie swojego zdrowia. Horoskop mówi, że szczególnie warto zadbać o zęby. Druga połowa nadchodzącego roku będzie czasem towarzyskich spotkań. Poczujesz się, że masz wokół siebie wspaniałych ludzi. Jesienią 2025 czeka Cię coś wyjątkowego. Będzie to poważna zmiana w życiu. Jesień to dobry czas dla zodiakalnej Wagi na ślub oraz nową pracę.

Horoskop na 2025. Skorpion (23.10–21.11)

Skupisz się na sobie. Rok 2025 może okazać się jednym z najlepszych w Twoim życiu. Inni mogą nazywać Cie egoistą, ale ty będziesz wiedział, co dla Ciebie najlepsze. Odrzucisz fałszywych przyjaciół i ludzi, którzy nie życzyli Ci dobrze. W listopadzie 2025 będziesz musiał zmierzyć się z nowa sytuacją w życiu zawodowym. Pomóc w jej rozwiązaniu może Twoja pewność siebie oraz brak pokory.

Horoskop na 2025. Strzelec (22.11–21.12)

Beztroska - to słowo najlepiej opisuje, co wydarzy się w 2025 roku. Nadchodzący czas będzie obfitował w ciekawe wydarzenia. Niepowodzenia oraz pech będą Cie omijać szerokim łukiem. W marciu 2025 możesz nieświadomie skrzywdzić bliską Ci osobę. Postaraj się bardziej przejmować uczuciami innych. Kluczem do zgody będzie pokora i chęć naprawienia krzywd.

Horoskop na 2025. Koziorożec (22.12–19.01)

To będzie rok zawodowej pracy. Jeszcze przed końcem zimy otrzymasz propozycję awansu lub całkowicie nowej ścieżki zawodowej. Otworzą się przed Tobą drzwi, które przez wiele lat wydawały się być zamknięte na cztery spusty. Z początku będziesz się lękać zmian, jednak w końcu uwierzysz we własne możliwości. Koniec 2025 roku upłynie na planowaniu oraz rozmyślaniu o kolejnych wyzwaniach.

Horoskop na 2025. Wodnik (20.01–18.02)

Na początku roku możesz nie czuć się najlepiej. Gwiazdy nie będą Ci sprzyjać. Będziesz osłabiony i pozbawiony energii. Zmianę nastroju przyniesie wiosna. Wraz z pierwszymi pakami na drzewach poczujesz rosnącą w sobie radość. Da Ci ona siłę i motywację do działania. Latem 2025 roku podejmiesz się nowego wyzwania, które przyniesie nie tylko korzyści finansowe. Horoskop mówi, że na Twojej drodze pojawi się prawdziwy Anioł Stróż.

Horoskop na 2025. Ryby (19.02–20.03)

To będzie czas działania. Numerologiczna cyfra 9, która będzie mieć w swojej opiece nadchodzący rok pobudzi w Tobie kreatywność. Twoja artystyczna dusza poczuje natchnienie i chęć tworzenia. Jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku odkryjesz w sobie nowe hobby i skupisz się na jego udoskonalaniu. Horoskop przestrzega jednak, abyś nie zapominał o swoich bliskich. Nie odsuwaj się i nie wybieraj samotności ponad towarzystwo przyjaciół.