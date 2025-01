Do 31 stycznia koniecznie zrób tę jedną rzecz, a przyciągniesz szczęście na cały 2025 rok. Spełnienie i pomyślność zagoszczą u Ciebie na stałe. Rytuał szczęścia na 2025

Dnia 6 stycznia zrób dokładnie to, a przyciągniesz do siebie szczęście na cały rok. Domowy rytuał odpędzający pecha na Trzech Króli

Zgodnie z przesądami i wierzeniami, które są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie, szczęściu można dopomóc i skutecznie przyciągnąć je do swojego życia. Może ono nam dopisać w różnych sferach życia: miłości, finansach, karierze czy zdrowiu. Chyba każdy z nas słyszał, że stłuczone lustro zgodnie z przesądami przynosi pecha na siedem lat, a kiedy czarny kot przebiegnie nam drogę, to powinniśmy cofnąć się trzy kroki, aby odepchnąć od siebie złe moce. Podobnie jest z przyciąganiem szczęścia. Okazuje się, że wystarczy wykonać ten rytuał szczęścia, aby w naszym życiu zagościła pomyślność i spełnienie na cały 2025 rok. Rytuał szeptuch cieszy się sporą popularnością i ludzie chętnie po niego sięgają, aby ochronić się przed złymi mocami. Zrób tę jedną rzecz do 31 stycznia, a przyciągniesz pomyślność do swojego życia na cały 2025 rok. Jak wykonać ten rytuał na szczęście?

Rytuał na szczęście. Jak go wykonać?

Ta prosta czynność wykonana przed 31 stycznia uchroni Cię przed negatywnymi energiami i pomoże uzyskać szczęście i harmonię na najbliższe dwanaście miesięcy. Do przygotowania rytuału szeptuch na szczęście w 2025 roku potrzebujesz 6 kartek, długopisu i spokoju. Usiądź wygodnie w cichym pomieszczeniu i skup się na swoich emocjach. Warto wykonać krótką medytację, która pomoże Ci się wyciszyć. Kiedy już uzyskasz stan spokoju, weź pierwszą kartkę i wypisz na niej wszystkie swoje najmocniejsze zalety. Na kolejnych 5 kartkach zapisz:

postanowienia noworoczne na 2025,

postanowienia na 2026,

postanowienia na 2027,

postanowienia na 2028,

postanowienia na 2029.

Następnie zwiń kartkę z postanowieniami na 2205 roku w rulon i owiń go w kartkę ze swoimi mocnymi stronami. Trzymaj rulonik w dłoni i pomyśl, jak możesz wykorzystać swoje zalety, aby osiągnąć postawione sobie cele.