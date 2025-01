Wróżbita Maciej przepowiedział, co czeka świat i Polskę w przyszłości. To będzie jazda bez trzymanki. Pierwsze zmiany rozpoczną się już w 2025 roku

Te cyfry zdradzą, co Cię czeka w 2025 roku. Każdy ma inne, co czyni je wyjątkową przepowiednią numerologiczną. Czeka Cię szczeście, a może dopadnie wielki pech?

Ludzi od tysięcy lat interesuje, co przyniesie przyszłość. To, co jeszcze nie nastało jest owiane aurą tajemniczości i każdy chciałby wiedzieć, co się wydarzy. Praktycznie każda kultura miała swoich jasnowidzów, którzy często profesjonalnie zajmowali się przepowiadaniem przyszłości. To tego rodzaju wizji podchodzono bardzo poważnie i często uzależniano od nich ruchy państwowe. Dzisiaj do przepowiedni podchodzi się bardziej rozrywkowo. Ludzie jednak nadal są ciekawi wiedzy tajemnej. Stąd też ogromna popularność wszelkiego rodzaju horoskopów, numerologii oraz tarota. Wróżbita Maciej zasłyną przepowiadając ludziom przyszłość w telewizji. Jasnowidz nadal pozostaje aktywny i całkiem niedawno zdradził, co przyniesie najbliższa przyszłość.

Wróżbita Maciej w rozmowie z Alicją Resich w podcaście "Zbliżenia" zdradził, co czeka ludzkość w nadchodzących miesiącach. Jego zdaniem będzie to bardzo ważny czas. Świat czekają potężne zmiany, przed którymi nie sposób uciec. Początek wszystkie rozpocznie nowa era. - Kolejna era to jest era Wodnika, czyli era nauki, sztucznej inteligencji i sojuszy - zdradził wróżbita Maciej. Według słów słynnego astrologa świat musi się zjednoczyć. Tylko takie zachowanie pomoże przetrwać zawirowania. Wróżbita Maciej zwraca także uwagę na zjawiska astrologiczne, które będą towarzyszyły ludzkości w 2025 roku. - Teraz Uran przejdzie do znaku Bliźniąt. (…) Będą niesamowite rozwiązania naukowe. My sobie naprawdę nie zdajemy z tego sprawy - przepowiedział astrolog. Rok 2025 może rozpocząć potężne zmiany technologiczne, a ludzkość po raz kolejny wykona krok w naprzód. Wróżbita Maciej zdradza, że możliwe są nawet loty w kosmos.

Wszystko zatem wskazuje, że rok 2025 będzie czasem dalszego rozwoju technologicznego. Pojawią się nowe wynalazki, które jeszcze bardziej zrewolucjonizują życie na ziemi.