Kibole szykowali zasadzkę. Kłody drewna na drodze i sprzęt do walki w samochodach

Pseudokibice szykowali krwawą jatkę na drodze? Policja udaremniła starcie!

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości w środowisku pseudokibiców po raz kolejny nie dopuścili do starcia nastawionych wrogo do siebie grup. Funkcjonariusze z KWP Gdańsk wspierani tego dnia przez funkcjonariuszy z KMP w Słupsku i KPP w Lęborku złapali kilkudziesięciu mężczyzn ubranych w białe koszulki i kominiarki przy DK 6, na terenie powiatu lęborskiego. Dzięki skoordynowanym działaniom, doskonałemu rozpoznaniu i wcześniejszym ustaleniom nie doszło do planowanej przez pseudokibiców zasadzki na jadących, na mecz ekstraklasy, kibiców innej drużyny.

Policjanci ponownie dzięki swojemu rozpoznaniu, koordynacji działań i ustaleniom zapobiegli możliwemu starciu pseudokibiców, do którego miało dojść w sobotę (26 lipca). Świadczył o tym m.in. sprzęt jaki policjanci ujawnili w samochodach, którymi jechali legitymowani mężczyźni. Oprócz gazu pieprzowego mieli rękawice do sztuk walki i ochraniacze na zęby, które częściowo porzucili w lesie, do którego uciekli by uniknąć policyjnej kontroli.

Uciekająca grupa kilkudziesięciu mężczyzn w kominiarkach i jednolitych koszulkach planowała wybiec z lasu i zablokować dwa pasy ruchu drogi krajowej nr 6, by uniemożliwić przejazd kibicom innej drużyny piłkarskiej. Zamaskowani, uciekający przed policjantami mężczyźni, by uniemożliwić ich legitymowanie, rozkładali na drodze co kilkadziesiąt metrów kłody drewna spowalniając przejazd funkcjonariuszom. W wyniku pościgu policjanci wylegitymowali 12 osób, skontrolowali 3 pojazdy którymi przyjechali.

Zdecydowane działania policjantów komendy wojewódzkiej oraz funkcjonariuszy z pobliskich jednostek - Lęborka i Słupska zapobiegły planowanemu przez środowisko pseudokibicowskie starciu a także możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia.

