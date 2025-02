Anioł Stróż na marzec. Poznaj jego imię i ślij modlitwy na szczęście oraz obfitość, Sprawdź swojego Anioła Stróża

Czujesz się przemęczony i zestresowany? To może być wina mieszkania. Numerologia przestrzega przed tym numerem mieszkania. Co oznacza numer domu w numerologii?

Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który strzeże go przed niepowodzeniami oraz nieszczęściami. Okazuje się także, że każdy miesiąc i pora roku mają swojego indywidualnego opiekuna, który może w tym czasie zapewnić dostatek oraz pomyślność. Anioł Stróż na wiosną symbolizuje odrodzenie i drugą szansę. Kierując prośby i modlitwy do niego możesz liczyć na łaskę i kolejną szansę naprawienia swoich błędów. Wiosną 2025 kieruj modlitwy do tego Anioła Stróża.

Według ekspertów z portalu astromagia.pl na początku wiosny ludźmi opiekuje się Anioł Malahideal. Jest to Anioł odrodzenia i nowego życia. Tak jak przyroda budzi się wiosną do życia, tak samo Anioł Malahidael daje ludziom szansę, by naprawić swoje błędy i zacząć wszystko od nowa. Ten Anioł Stróż pozwala zajrzeć wewnątrz siebie i odkryć swoje ukryte pragnienia. Anioł Malahidalel sprzyja działaniu i dodaje nam energii przy pracy. Jest on także opiekunem miłości i pozwala, by pary na nowo odkrywały swoje uczucie. Jeżeli wiosną pragniesz szczęścia miłości to kieruj swoje modlitwy właśnie do Anioła Malahideala.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - BARAN (21 marca – 19 kwietnia)

Twoim Aniołem Stróżem jest Ariel. Wspomoże Cię w zrealizowaniu marzeń i wyborze odpowiedniej kariery. Będzie twoim moralnym przewodnikiem i wesprze Cię podczas prac ogrodowych.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - BYK (20 kwietnia – 20 maja)

Twój Anioł Stróż to Chamuel. Będzie on pomagał Ci w rozwiązywaniu konfliktów i sprawi, że nie będziesz szukał zaczepek u innych. Zawierz mu swoją karierę, a pomoże Ci w zmianie ścieżki zawodowej i w poszukiwaniu nowej pracy.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - BLIŹNIĘTA (21 maja – 20 czerwca)

Twój Anioł Stróż to Zadkiel. Jeżeli mu zaufasz to pomoże Ci rozliczyć się z bolesną przeszłością oraz sprawi, że złe wspomnienia przestaną mieć dla Ciebie znaczenie. Dodatkowo będzie on Twoim opiekunem w życiu, pomoże podczas trudnych egzaminów i sprawi, że nie będziesz stresować się wystąpieniami publicznymi.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - RAK (21 czerwca – 22 lipca)

Twoim Aniołem Stróżem jest Gabriel. To dostarczyciel ważnych informacji, który zadba o Twoje relacji z innymi. Pomoże w komunikacji z przyjaciółmi, a także wesprze na pierwszej randce.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - LEW (23 lipca – 22 sierpnia)

Twój Anioł to Raziel. Pomoże on Ci rozliczyć się z przeszłością i sprawi, że nie będziesz mieć koszmarów sennych. Sprawi, że docenisz, to co masz i będziesz żył przysłowiową chwilą. Słuchaj się wewnętrznego głosu, a osiągniesz wiele.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - PANNA (23 sierpnia – 22 września)

Twój Anioł Stróż to Raziel. Jeżeli mu zawierzysz to sprawi, że będziesz w stanie zrozumieć wszechświat i staniesz się bardzo otwarty na problemy innych. Pomoże Ci w budowaniu Twojej empatii i sprawi, że bliscy będą chcieli Ci się zwierzać.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku- WAGA (23 września – 22 października)

Twój Anioł to Jofiel. To prawdziwy miłośnik piękna, który uporządkuje nawet największy bałagan, również ten emocjonalny, który pojawił się w Twoim sercu.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - SKORPION (23 października – 21 listopada)

Twoim Aniołem Stróżem jest Jeremiel. Sprawi, że zaczniesz dostrzegać, to co na pozór niewidoczne, zrozumiesz zawiłe meandry ludzkiego umysłu, a Twoje sny mogą stać się prorocze.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku- STRZELEC ( (22 listopada – 21 grudnia)

Twój Anioł to Raguel. To najlepszy opiekun do rozwiązywania problemów. Sprawi, że staniesz się rozjemcą i przestaniesz wchodzić w konflikty z bliskimi. To podziała na Twoją korzyść i osiągniesz swoje cele w życiu zawodowym.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - KOZIOROŻEC (22 grudnia – 19 stycznia)

Twoim Aniołem Stróżem jest Azrael. Pomoże Cu ukoić ból i zmniejszy cierpienie. Warto zwrócić się ku niemu po bolesnym rozstaniu lub utracie bliskiej Ci osoby.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - WODNIK (20 stycznia – 18 lutego)

Twój Anioł to Uriel. Sprawi on, że staniesz się mistrzem logiczne myślenia i rozwiązywania zagadek umysłowych. Twój opiekun pomoże Ci w zrealizowaniu planów związanych z edukacją i nauką.

Anioł Stróż dla znaku zodiaku - RYBY (19 lutego – 20 marca)

Twój Anioł to Sandalfon. To idealny opiekun dla artystów, w szczególnych dla muzyków. Wspiera on rozwój emocjonalny, kreatywność i wrodzoną wrażliwość na piękno otaczające nas świata.

