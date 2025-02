Ten znak zodiaku wkroczy w nowe Uniwersum. Dla niego ostatni dzień lutego będzie jednym z najważniejszych w roku. Horoskop na nów Księżyca w lutym dla największego szczęśliwca tej lunacji

Nów Księżyca w znaku Ryb wydarzy się już 28 lutego, ale wpływ tej lunacji tradycyjnie odczujemy już dzień wcześniej, a jej energia zostanie z nami do początku marca. Astrologiczna przepowiednia na ten czas jest potężnych dla większości z nas, ale według horoskopu szczególnie jeden znak zodiaku może spodziewać się potężnych zmian.

Horoskop na nów Księżyca w lutym dla największego szczęśliwca tej lunacji. Który znak zodiaku może liczyć na zmiany?

Byku! Ty największy szczęśliwcu nowi Księżyca w lutym. Według horoskopu to jest dla Ciebie najważniejszy czas w tym roku pod względem romantycznych uczuć. Będziesz magnesem na serca. Niespodziewane spotkania przyciągną nowych adoratorów. Pamiętaj, aby być sobą, a ktoś wyjątkowy dostrzeże w Tobie to, co najlepsze. Jeśli jesteś w stałym związku, odważ się w końcu i wyraź swoje uczucia – wóz albo przewóz – podejmij konkretną decyzję. Twoja intuicja będzie w tej sprawie niezawodna. Przygotuj się także na niezapomniane chwile z bliskimi. Tajemnicze wydarzenie w Twojej rodzinie może rzucić nowy blask na rodzinne więzy. Dobre wieści także ze świata kariery. Twój pragmatyzm i ciężka praca wreszcie przyniosą efekty. Księżyc w znaku Ryb sprzyja niekonwencjonalnym pomysłom. Może to czas, by zaryzykować z odważnym projektem? Nie bój się nieznanych przestrzeni.

Nów Księżyca w lutym 2025. Co przyniesie Księżyc w Rybach?

O tym, że fazy Księżyca wpływają na nasze życie, wiemy od dawna. Zgodnie z nimi funkcjonują nie tylko wody na Ziemi (przypływy oraz odpływy mórz i oceanów), ale również od nich zależy rozwój roślin. Co od wieków wykorzystują rolnicy. Energia ziemskiego satelity wpływa także na nasze samopoczucie. Najczęściej czujemy to przy pełni, ale także nów Księżyca zostawia po sobie ślad. Wszystko zależy od znaku, w jakim znajduje się dana faza Srebrnego Globu. W piątek, 28 lutego 2025 będzie miał miejsce nów Księżyca w Rybach. Zmienny znak wodny rządzony przez Neptuna, który nadzoruje współczucie i duchowość, ma tendencję do zaciemniania racjonalnego myślenia. Ten nów to eteryczny, pełen empatii moment, który może zainspirować do rozpoczęcia magicznego nowego rozdziału. Nów w Rybach oznacza ogromną wrażliwość. Możemy odczuwać niepewność, a nawet lęk o przyszłość. Jednak marzycielskie Ryby zadbają, by nasza wyobraźnia kreśliła dobry plan. Warto jednak uważać, by nie zatracić się za bardzo, bo to znak, który lubi mieszać rzeczywistość z fikcją. Najbliższy czas jest doskonały, by zajrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na pytanie: czego mi potrzeba? Na wierzch wyjdą emocje, które ukrywaliśmy przed światem. Warto dać im upust i oczyścić się przed nadchodzącą wiosną. Pozwól sobie na odpoczynek. Znajdź swój sposób na odprężenie i relaks. Nie popadaj w melancholię, zamiast tego skieruj myśli i energie na pozytywne działanie – kreśl mapę marzeń, pisz afirmacje.

