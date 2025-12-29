Netflix podzielił rodzinę Gabor. Jedna powiedziała "nie", druga szybko weszła w projekt

Nazwisko Gabor od kilku dni elektryzuje media, ale w cieniu wydarzeń związanych z Viki kryje się postać, o której mało kto wie. Starsza siostra piosenkarki od lat trzyma się z dala od show-biznesu, chociaż kilka razy udało jej się zrobić niezłe zamieszanie. Kim jest Melisa Gabor i jaką rolę odegrała w życiu oraz karierze młodszej siostry?

Viki Gabor od dziecka dorastała w niezwykle zżytej rodzinie, w której ogromną rolę odgrywała jej starsza siostra. Gdy 18-letnia dziś wokalistka stawiała pierwsze kroki na scenie, Melisa była nie tylko wsparciem, ale też realnie angażowała się w jej artystyczne działania. Choć sama nie wybrała drogi na scenie, jej nazwisko pojawiło się przy jednym z utworów Viki. Wiedzieliście o tym?

Netflix podzielił rodzinę Viki Gabor. Jedna powiedziała "nie", druga szybko weszła w projekt

Urodzona w 2003 roku Melisa Gabor przez chwilę znalazła się w samym centrum zainteresowania widzów Netflixa. Wystąpiła w serialu "Infamia", który wywołał burzliwą dyskusję i podzielił opinię publiczną. Zagrała jedną z bohaterek - Aśkę, a jej udział w produkcji sprawił, że nazwisko Gabor zaczęło funkcjonować nie tylko w świecie muzyki, lecz także filmu!

Co ciekawe, sama Viki Gabor również otrzymała propozycję udziału w filmie, ale nie zdecydowała się na to. Jak później tłumaczyła, miała poważne zastrzeżenia do sposobu przedstawienia społeczności romskiej oraz scen, które według niej nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością. W wywiadach podkreślała, że serial poruszał tematy, o których w romskich rodzinach się nie mówi, a część wątków była dla niej trudna do zaakceptowania.

Po medialnym debiucie Melisa nie kontynuowała jednak aktorskiej kariery. Zniknęła z ekranów i skupiła się na życiu prywatnym. Ostatni raz można było zobaczyć ją dwa lata temu, gdy razem z Viki wystąpiła w świątecznym wydaniu "Szansy na sukces". Warto dodać, że Melisa współtworzyła piosenkę "Spotlight", która trafiła na debiutancki album Viki.

Viki Gabor