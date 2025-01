Koniecznie zrób to teraz z grudnikiem, a zakwitnie jeszcze na wiosnę. Obsypie kolorowymi kwiatami niczym zakochani całusami. Domowa odżywka do grudnika

Już 3 łyżki tego uratują marniejącego grudnika. Raz w tygodniu podlewaj tym kwiat

Nie tylko na Boże Narodzenie. Odpowiednio pielęgnowany grudnik może zakwitnąć także wiosną. Aby jednak tak się stało roślina powinna być odpowiednią nawożona, aby rozpocząć sezon wegetacji. Dzięki temu proces wzmocnisz proces kwitnienia i sprawisz, że grudnik będzie w lepszej kondycji. Domowe odżywki do kwiatów doniczkowych dostarczają roślinom potrzebnych składników odżywczych. Nie musisz kupować specjalnych preparatów w sklepach ogrodniczych. Grudnik lubi odżywki z pokrzywy. Możesz wykorzystać zarówno świeżą jak i suszoną pokrzywę. Świeże liście należy wcześniej wysuszyć. Aby przygotować odżywkę do grudnika zagotuj wodę i przelej do słoika, w którym wcześniej znalazły się liście pokrzywy. Napar odstaw na kilka dni. Po tym czasie rozcieńczaj go z wodą i podlewaj grudnika. Już jedna szklanka tej odżywki pobudzi roślinę do wzrostu. Pokrzywa pozytywnie wpływa na kondycję wielu roślin. Zawiera ona cenne substancje takie jak witaminy A, C, K oraz te grupy B, azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, wapń, cynk, krzem, mangan, a także kwasy organiczne. W procesach kwitnienia szczególnie ważny jest azot, który przedłuża okres wegetacji i wzmacnia roślinę.

Jak pielęgnować grudnik, by zakwitł na wiosnę?

Bardzo ważnym elementem kwitnienia roślin są okresy odpoczynku. Jeżeli chcesz, aby grudnik zakwitł na wiosnę to na przełomie lutego i marca zadbaj o odpoczynek rośliny. W tym czasie zrezygnuj z nawożenia. Podlewanie ogranicz do minimum, aby roślina nie uschła. W okresie zimowym wystarczy grudnik podlewać średnio raz w tygodniu. W tym czasie temperatura pokojowa może być nieco niższa Grudnik w okresie spoczynku poradzi się w około 15-18 st.C. Pod koniec marca rozpocznij nawożenie grudnika odżywka bogatymi w azot. Przestaw roślinę w nieco cieplejsze miejsce z rozproszonym światłem słonecznym. Pamiętaj o regularnym zraszaniu liści grudnika. Kwiat ten lubi suchego powietrza i potrzebuje odpowiednią ilość wilgoci.

