Najnowszy sondaż prezydencki. Trzaskowski z wyraźną przewagą

Debata Republiki. Trzaskowski z kartonu, 500 plus na świnię i pytanie o płcie. Oto, co się działo [ZAPIS RELACJI]

Pojedynek Trzaskowski - Nawrocki

Wybory prezydenckie 2025 za pasem. Tymczasem za nami debaty prezydenckie i dyskusje polityków, którzy rywalizują o Pałac Prezydencki. Wydaje się jednak, że dyskusje polityków nie zmieniły nastrojów wśród Polaków. Liderem wciąż jest kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Wygląda jednak na to, że przewaga prezydenta Warszawy zaczyna topnieć. Najnowsze badanie, przygotowane przez pracownię Opinia24 dla Radia ZET, pokazuje, że Rafał Trzaskowski wygrałby zarówno z Karolem Nawrockim jak i ze Sławomirem Mentzenem. Gdyby w drugiej turze doszło do pojedynku prezydenta Warszawy z szefem IPN, ten pierwszy mógłby liczyć na poparcie na poziomie 52 procent. Z kolei kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobyłby 42 procent głosów. Z kolei 7 procent badanych nie wiedziałoby na kogo oddać swój głos.

Trzaskowski wygrywa z Mentzenem

Niemal przesądzone jest, że dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce, natomiast wciąż nie do końca wiadomo, kto się w niej znajdzie. Największe szanse ma oczywiście Rafał Trzaskowski, ale ciężko przewidzieć, kto mógłby być jego kontrkandydatem w ponownym głosowaniu 1 czerwca. Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że będzie to Karol Nawrocki, natomiast nie jest to jeszcze przesądzone. Pracownia Opinia24 zbadała także, jak rozkładałby się głosy, gdyby do drugiej tury weszli Rafał Trzaskowski oraz Sławomir Mentzen. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobyłby wówczas 50 procent głosów, zaś polityk Konfederacji mógłby liczyć na poparcie na poziomie 43 procent. 7 procent ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem".

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025 odbędzie się 18 maja, ewentualna druga tura została zaplanowana dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca.

