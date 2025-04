Spis treści

Wybory prezydenckie 2025. Polacy za chwilę zagłosują

Kampania wyborcza nabiera tempa, a kandydaci prześcigają się w obietnicach i pomysłach na Polskę. Debaty telewizyjne, spotkania z wyborcami, plakaty na ulicach - wszystko to ma przekonać Polaków, że to właśnie ten kandydat jest najlepszym wyborem. Kiedy jednak pójdziemy do lokali wyborczych wybrać nowego zastępcę Andrzeja Dudy? Wybory prezydenckie 2025 odbędą się 18 maja 2025 roku i - co ciekawe - to właśnie tego dnia część Polaków może sporo dorobić do domowego budżetu. W jaki sposób? Wystarczy zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej.

Praca w komisji wyborczej 2025. Nawet 700 zł za dzień

Zbliżające się wybory prezydenckie w 2025 roku otwierają możliwość zarobku dla osób, które chcą zaangażować się w pracę obwodowych komisji wyborczych. W taki sposób można bowiem otrzymać wynagrodzenie w wysokości od 500 do 700 zł, w zależności od pełnionej funkcji. Członkowie komisji otrzymują 500 zł, zastępcy przewodniczącego 600 zł, a przewodniczący komisji aż 700 zł.

Jakie są zadania obwodowej komisji wyborczej?

Praca w obwodowej komisji wyborczej to odpowiedzialne zadanie, które obejmuje kilka kluczowych obszarów:

Przeprowadzenie głosowania w obwodzie: komisja dba o prawidłowy przebieg głosowania, zapewniając, że każdy uprawniony wyborca może oddać swój głos zgodnie z prawem.

komisja dba o prawidłowy przebieg głosowania, zapewniając, że każdy uprawniony wyborca może oddać swój głos zgodnie z prawem. Czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego: członkowie komisji monitorują, czy w trakcie głosowania nie dochodzi do naruszeń prawa wyborczego.

członkowie komisji monitorują, czy w trakcie głosowania nie dochodzi do naruszeń prawa wyborczego. Ustalenie wyników głosowania: po zakończeniu głosowania komisja liczy głosy i ustala wyniki głosowania w danym obwodzie.

po zakończeniu głosowania komisja liczy głosy i ustala wyniki głosowania w danym obwodzie. Podanie wyników do publicznej wiadomości: wyniki głosowania są ogłaszane publicznie, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

wyniki głosowania są ogłaszane publicznie, aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Przesłanie wyników do okręgowej komisji wyborczej: komisja przekazuje wyniki głosowania do właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Zgłoszenie do komisji wyborczej 2025. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Istnieją dwie drogi, aby dołączyć do obwodowej komisji wyborczej:

Zgłoszenie przez komitet wyborczy: skontaktuj się bezpośrednio z komitetem wyborczym.

skontaktuj się bezpośrednio z komitetem wyborczym. Samodzielne zgłoszenie: zgłoś swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy lub komisarzowi wyborczemu. W przypadku potrzeby uzupełnienia składu komisji, twoje zgłoszenie może zostać wykorzystane przez komisarza.

Jak dostać się do komisji wyborczej 2025?

Zanim ruszysz do zapisów, upewnij się, że spełniasz podstawowe kryteria. Kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która:

Jest obywatelem Polski.

Najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat.

Nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu.

Nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Czas na zgłaszanie się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych mija 18 kwietnia 2025 roku, natomiast komisje powołane zostaną do dnia 28 kwietnia 2025 roku.