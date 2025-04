Warszawa nowym rajem dla milionerów. Stolica Polski wysoko w rankingu

Spis treści

Najbogatsze Miasta Świata 2025

Brytyjska firma konsultingowa Henley & Partners oraz analityk globalnego bogactwa "New World Wealth" opublikowali raport "Najbogatsze Miasta Świata 2025" (World’s Wealthiest Cities 2025), który zaskoczył na wielu płaszczyznach, lecz pewne kwestie są niezmienne od lat.

Nowy Jork nadal pozostaje światową stolicą milionerów, goszcząc blisko 385 tys. osób z majątkiem powyżej miliona dolarów. W corocznym raporcie uwzględniającym 50 miast, drugie miejsce zajmuje obszar Zatoki San Francisco, gdzie liczba milionerów w ciągu dekady wzrosła o 98% do 342,4 tys. Podium zamyka Tokio z 292,4 tys. milionerów. Natomiast Singapur i Los Angeles uzupełniają pierwszą piątkę. W zestawieniu pojawił się także polski akcent, a dokładnie Warszawa - które miejsce zajęła nasza stolica?

Warszawa w czołówce miast dla bogaczy! Co oferuje polska stolica?

Z raportu "Najbogatsze Miasta Świata 2025" wynika, że Warszawa dynamicznie pnie się w górę jako centrum bogactwa, zajmując 13. miejsce wśród najszybciej rozwijających się miast. Imponujący wzrost liczby milionerów-rezydentów w stolicy Polski o 83% w ciągu ostatnich 10 lat stawia ją przed takimi miastami jak Abu Zabi (+80%), Rijad (+65%), a także Houston, Pekin, Singapur i Monako.

Warszawa jest obecnie najszybciej rozwijającym się obszarem metropolitalnym w Europie dla zamożnych osób, a jej wzrost ilustruje większy wzrost gospodarczy w całym regionie - czytamy w raporcie.

Co przyciąga milionerów do Warszawy? Autorzy raportu wskazują na dynamiczny rozwój gospodarczy, obejmujący rynek nieruchomości, nowoczesne usługi bankowe, innowacyjną produkcję i sektor IT. Niskie koszty życia w porównaniu z innymi stolicami Europy, wysoka jakość usług i bogata oferta kulturalna to kolejne atuty. Andrew Amoils z "New World Wealth" podkreśla, że korzystne przepisy podatkowe i wsparcie dla przedsiębiorczości sprawiają, że Warszawa staje się wręcz rajem dla zamożnych mieszkańców i inwestorów.

