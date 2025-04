Spis treści

Oficjalna data wyborów prezydenckich 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50% głosów, druga tura odbędzie się 1 czerwca 2025 roku.

Lista kandydatów na prezydenta 2025 – 17 nazwisk w grze

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) do 24 marca 2025 roku przyjęła zgłoszenia od 44 komitetów wyborczych. Na godz. 16:00 w dniu 4 kwietnia wyznaczony został termin dostarczenia do PKW co najmniej 100 tys. podpisów poparcia, które były zbierane przez kandydatów od momentu zarejestrowania komitetu. Z tego obowiązku wywiązało się tylko i aż 17 osób. Oznacza to, że lista kandydatów na prezydenta 2025 jest już zamknięta i są na niej obecnie:

Adrian Zandberg* - poseł, kandydat partii Razem, Artur Bartoszewicz* - ekonomista, Dawid Jackiewicz - b. minister skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło, Grzegorz Braun* - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji, Joanna Senyszyn* - b. posłanka SLD, Karol Nawrocki* - prezes IPN, popierany przez PiS, Krzysztof Stanowski - dziennikarz, założyciel i prowadzący Kanału Zero, Maciej Maciak - związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdalena Biejat* - wicemarszkałkini Senatu, Lewica, Marek Jakubiak* - lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie, Marek Woch* - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców, Paweł Tanajno - kandydat Polski Liberalnej Przedsiębiorców, Rafał Trzaskowski* - prezydent Warszawy, kandydata KO, Romuald Starosielec - kandydat Ruchu Naprawy Polski, Sławomir Mentzen* - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Szymon Hołownia* - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi, Wiesław Lewicki - lider partii Normalny Kraj,

* Protokół rejestracji kandydata został już zatwierdzony przez PKW.

Swoje podpisy w PKW złożył już także Maciej Maciak, który został wezwany przez PKW do usunięcia wad w zgłoszeniu. Dawid Jackiewicz, Wiesław Lewicki, Paweł Tanajno, Krzysztof Stanowski oraz Romuald Starosielec czekają na zatwierdzenie podpisów przez PKW.

Pozostali kandydaci nie dostarczyli co najmniej 100 tys. podpisów poparcia i mimo zarejestrowania komitetu na pewno nie wystartują w wyborach prezydenckich 2025:

Adam Nawara - związany z partią Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, Aldona Skirgiełło - kandydatka Samoobrony, znana z programu "Żony Podlasia", Andrzej Kasel, Dominika Jasińska - trenerka Porozumienia Bez Przemocy, Eugeniusz Maciejewski - prezes partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, Jakub Perkowski - ekonomista z partii Federacja dla Rzeczypospolitej, Grzegorz Kołek - polityk związany z Częstochową, Jan Kubań - prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, Jolanta Duda - finansistka, aktywistka i działaczka społeczna "Grupy Wolni Ludzie", Kamil Całek - działacz społeczny, polityczny i sportowy. Katarzyna Cichos - doktor nauk prawnych, inicjatorka Platformy Rozwoju Polski, Katarzyna Łysik, Krzysztof Sitko - związany w wyborach do PE z komitetem Alternatywa Społeczna, Krzysztof Tołwiński - kandydat partii Front, Marcin Bugajski - politolog, Marta Ratuszyńska - doradca restrukturyzacyjny, kandydatka Partii Dobry Radom, Piotr Lechowicz, Piotr Szumlewicz - przewodniczący Związkowej Alternatywy, Robert Śledź - związany z komitetem Polski Interes Narodowy w eurowyborach 2024, Robert Więcko, Roman Jackowski, Sebastian Ross - przedsiębiorca, członek partii Nowa Nadzieja w Londynie, Stanisław Żółtek - były poseł do Parlamentu Europejskiego - zarejestrował komitet, ale wycofał się z wyborów, Tomasz Ziółkowski, Włodzimierz Rynkowski - przewodniczący partii Związek Słowiański, Wojciech Papis - kandydat Bezpartyjnych Zbigniew Litke.

Kandydaci na prezydenta 2025 – najnowszy sondaż SE

Sondaże wyborcze 2025 wskazują, że walka o prezydenturę rozegra się głównie między kandydatami z PiS, KO i Konfederacji. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu przeprowadzonego w dniach 31 marca-1 kwietnia 2025, poparcie dla głównych kandydatów rozkłada się następująco:

Rafał Trzaskowski – 35 proc. (spadek o 2 proc. względem poprzedniego badania z początku marca),

– 35 proc. (spadek o 2 proc. względem poprzedniego badania z początku marca), Karol Nawrocki – 23 proc. (wzrost o 2 proc.),

Sławomir Mentzen – 19 proc. (spadek o 3 proc.).

Warto zauważyć, że po dwóch obiecujących sondażach dla Sławomira Mentzena, tym razem zanotował spadek, który przesunął go na trzecie miejsce. Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, znów uplasował się na drugim miejscu, co w tym momencie dawałoby mu wejście do II tury wyborów.

Kluczowe daty wyborcze:

24 marca 2025 – Termin zgłaszania komitetów wyborczych do PKW minął.

4 kwietnia 2025 – Ostateczny termin rejestracji kandydatów.

28 kwietnia 2025 – PKW ogłosi oficjalną listę kandydatów.

18 maja 2025 – Pierwsza tura wyborów prezydenckich.

1 czerwca 2025 – Ewentualna druga tura wyborów.

Wybory prezydenckie 2025 – kto startuje i co dalej?

Lista oficjalnych kandydatów na prezydenta Polski 2025 zostanie potwierdzona przez PKW, a kolejne sondaże wskażą faworytów do drugiej tury wyborów. Choć kampania wyborcza nabiera tempa, nie można wykluczyć niespodzianek. Partie polityczne oraz kandydaci niezależni do końca będą walczyć o głosy wyborców. W nadchodzących miesiącach kluczowe będą debaty oraz strategia mobilizacji elektoratu.

Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych nadchodzących lat. Kluczowe partie wystawiły swoich kandydatów, a sondaże wskazują liderów wyścigu. Czy wybory przyniosą zmianę, czy kontynuację dotychczasowego kursu politycznego? Wszystko rozstrzygnie się w nadchodzących miesiącach.

