Do kiedy kandydaci na prezydenta 2025?

Decyzją Marszałka Sejmu Szymona Hołowni I tur tegorocznych wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, zaś druga (w razie konieczności jej przeprowadzenia, na co wskazują wszystkie dotychczasowe sondaże) 1 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym dnia 24 marca 2025 roku mija termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na chwilę obecną zgłoszonych jest 28 kandydatów na Prezydenta RP. Lista komitetów znajduje się na stronie: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/komitety. Natomiast termin zgłaszania samych kandydatów na Prezydenta RP mija 4 kwietnia, o godz. 16:00.

Do tej pory, chęć wystartowania w wyborach zgłosiło aż dwudziestu ośmiu kandydatów na prezydenta. Wśród nich znajdują się między innymi: Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Szymon Hołownia – marszałek Sejmu, lider Polski 2050, reprezentujący Trzecią Drogę, Sławomir Mentzen – lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Magdalena Biejat – wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy, Grzegorz Braun – europoseł Konfederacji Korony Polskiej, Adrian Zandberg – poseł partii Razem. Pełna lista kandydatów znajduje się na oficjalnej stronie PKW.

Rejestracja kandydatów na prezydenta to sporo formalności

Trzeba jednak pamiętać, że samo zarejestrowanie komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta RP nie oznacza, że wystartuje on w wyborach. O ile rejestracja komitetu wyborczego wymaga zebrania co najmniej 1 tys. podpisów, to rejestracja samego kandydata wymaga co najmniej 100 razy więcej podpisów! Zgodnie z art. 296 kodeksu wyborczego, zgłoszenie kandydata na Prezydenta RP może dokonać właśnie co najmniej taka liczba obywateli mających czynne prawo wyborcze. Po złożeniu takowych następuje ich weryfikacja przez PKW,

Dodatkowo, jak przypomina portal prawo.pl, czynności sprawdzające obejmują także samego kandydata. Korzystając z Centralnego Rejestru Wyborców PKW weryfikuje dane kandydatów, takie jak numer PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz adres zamieszkania. Sprawdza również, czy kandydat nie był skazany za przestępstwa umyślne oraz czy nie utracił prawa wybieralności z powodu nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego. Komisja bada także wykształcenie kandydata, wymagając okazania oryginałów dokumentów, oraz weryfikuje dane dotyczące wykonywanego zawodu. Dodatkowo sprawdzana jest przynależność kandydata do partii politycznej na podstawie odpowiednich dokumentów lub zapytania do organu partii. Dopiero po całościowej pozytywnej weryfikacji kandydat może być zatwierdzony do startu w wyborach prezydenckich.

Przypomnijmy, że w wyborach 2020 r., choć PKW przyjęła zgłoszenia 23 komitetów wyborczych, kandydatów zdołało wystawić jedynie 11 z nich.

