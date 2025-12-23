Mistrz kulinarny i poseł KO Paweł Kowal zabrał syna do kuchni. Ugotowali zupę dla zabieganych [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-12-23 5:15

Poseł KO Paweł Kowal (50 l.) ma ostatnio dużo obowiązków, do których aktualnie doszły przygotowania do świąt. Nic dziwnego, że w tej sytuacji preferuje proste i szybkie posiłki. – Ugotowałem z synem Jankiem (19 l.) zupę ziemniaczaną. Kiedyś to była zupa ludzi biednych, a dziś to potrawa osób zabieganych - tłumaczy polityk „Super Expressowi”.

Przedświąteczne gotowanie

Przed świętami wszyscy mają dużo spraw do załatwienia, z którymi chcą zdążyć, aby później przez kilka dni spędzić na odpoczynku w rodzinnym gronie. Paweł Kowal także ma dużo pracy, zwłaszcza, że poza zadaniami typowymi dla posła, szefuje Radzie ds. Współpracy z Ukrainą. Polityk znalazł jednak chwilę, aby pokazać „Super Expressowi”, jak przygotowuje wraz z synem danie, które pozwala posilić się i nabrać sił do pracy. – Ugotowaliśmy z Jankiem kartoflankę. Kiedyś to była zupa ludzi biednych, a dziś to potrawa osób zabieganych – opowiada nam Paweł Kowal.

Kto na Wigilię? Polacy wskazali najlepszego polityka do świątecznego stołu. Zaskoczeni?

Poseł poderwał żonę na żurek

Poseł KO kilka lat temu zaprosił do swojego domu ekipę programu „Politycy od kuchni” i pokazał jej swoje mieszkanie. Polityk pokazał swój imponujący salon, kuchnię, pełen książek gabinet, sypialnię, łazienkę i wielki taras. Sercem domu jest kuchnia, w której gotują wszyscy członkowie rodziny. - Wychodzę z założenia, że dzisiejszych czasach - dla chłopców szczególnie - umiejętność gotowania jest jak w dawnych czasach tańczenie. To im pozwala odnaleźć się w różnych trudnych sytuacjach - z kobietami, w sytuacjach towarzyskich... - przekonywał Paweł Kowal. - Moja żona uważa, że ją poderwałem na żurek - śmiał się poseł. Jego najmłodszy syn Leszek (aktualnie 15 l.) umiał już samodzielnie zrobić obiad z deserem! - Co byś przygotował? - zapytał go tata. - Jakiś makaron z sosem, sernik i rosół - odpowiedział chłopak. 

Polityka SE Google News
Małgorzata Tusk na przedświątecznych zakupach
26 zdjęć
wstęp exb 22.12.2025
Sonda
Barszcz czerwony czy zupa grzybowa. Co wybierasz w święta Bożego Narodzenia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAWEŁ KOWAL