Co nas czeka?

Spis treści

Termin na zgłaszanie komitetów wyborczych minął

W poniedziałek, 24 marca 2025 roku, minął czas przewidziany na zarejestrowanie komitetów kandydatów na prezydenta. To oznacza, że nie będzie już można zgłaszać komitetów, a tym samy, nie przybędzie już osób w grze o Pałac Prezydencki. To najpóźniej w tym dniu Państwowa Komisja Wyborcza jest zawiadamiana o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich 2025 r. Do tego dnia była możliwość tzw. wymiany kandydata na prezydenta.

Rekordowa liczba zgłoszonych do PKW komitetów wyborczych

W tym roku liczba zgłoszonych komitetów jest rekordowo wysoka, zgłoszono w sumie 53 komitety wyborcze. Z tego zarejestrowanych zostało siedmiu kandydatów w wyborach na prezydenta Polski 2025, są to: Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Artur Bartoszewicz, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg i Szymon Hołownia.

Komitety wyborcze kandydatów na prezydenta 2025 - NAZWISKA

Wśród zarejestrowanych komitetów znajdują się te reprezentujące m.in.:

Karola Nawrockiego (popieranego przez PiS)

Magdaleny Biejat (wicemarszałkini Senatu, kandydatki Lewicy),

Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie),

Sławomira Mentzena (posła, kandydata Konfederacji),

Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO),

Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji),

Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi),

Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem).

CZYTAJ: Sondaż prezydencki CBOS: Trzaskowski liderem. Wyniki Nawrockiego i Mentzena niemal identyczne!

Ponadto, zarejestrowano komitety mniej znanych kandydatów, reprezentujących różne środowiska i ugrupowania, takich jak komitety:

Artura Bartoszewicza (ekonomisty),

Macieja Maciaka (związanego z Włocławkiem lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju),

Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj),

Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych),

Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski),

kandydata Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL Pawła Tanajno.

Zarejestrowane są także komitety:

Krzysztofa Stanowskiego (dziennikarza),

Dawida Jackiewicza (b. ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło),

Aldony Skirgiełło (kandydatki Samoobrony, znanej z programu "Żony Podlasia"),

Dominiki Jasińskiej (trenerki Porozumienia Bez Przemocy i mediatorki),

Joanny Senyszyn (byłej posłanki SLD, ekonomistki, nauczycielki akademickiej),

Krzysztofa Tołwińskiego (kandydata partii Front, b. wiceministra skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i b. posła PiS)

Piotra Szumlewicza (przewodniczącego Związkowej Alternatywy).

Wśród zarejestrowanych komitetów są także te Katarzyny Cichos, Eugeniusza Maciejewskiego, Jana Kubania, Włodzimierza Rynkowskiego, Marcina Bugajskiego, Jolanty Dudy, Kamila Całek, Andrzeja Sitko, Jakuba Perkowskiego, Sebastiana Rossa, Marty Ratuszyńskiej, Roberta Śledzia, Adama Nawary, Grzegorza Kołka, Tomasza Ziółkowskiego, Romana Jackowskiego, Piotra Lechowicza, Roberta Więcko, Zbigniewa Litke. Stanisław Żółtek zrezygnował z kandydowania, a zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego Grzegorza Niedźwiedzkiego zostało odrzucone.

Na rejestrację komitetu czeka jeszcze Maria Leśniak-Wojciechowska, Katarzyna Łysik, Dariusz Staszczak, Artur Szostak, Andrzej Kasel, Krzysztof Kaszewiak, Zbigniew Burzyński, Mieczysław Sendecki, Sławomir Grzywa, Krzysztof Samberger.

Rejestracja kandydata. Kolejny krok przed wyborami

Kolejnym ważnym krokiem w kampanii prezydenckiej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta. Termin na to upływa 4 kwietnia o godzinie 16:00. Aby kandydat został zarejestrowany przez PKW, konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów poparcia. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego. 4 kwietnia to ostatni termin złożenia wymaganych 100 tys. podpisów poparcia kandydata na prezydenta przez każdy z komitetów wyborczych.

Podpisy na kandydatów. Nawrocki i Trzaskowski zebrali ich ponad milion

Do tej pory najwięcej podpisów złożyli Karol Nawrocki (1 mln 300 tys.) i Rafał Trzaskowski (1 mln 100 tys.). Artur Bartoszewicz złożył ich 160 tys., Szymon Hołownia złożył 400 tys. podpisów, Grzegorzowi Braunowi udało się zebrać 170 tys. podpisów, Adrianowi Zandbergowi 180 tys., a Sławomirowi Mentzenowi 250 tys. Przymnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

Sonda Kto wygra I turę wyborów prezydenckich 2025 w Polsce? Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki Sławomir Mentzen Szymon Hołownia Magdalena Biejat Adrian Zandberg Grzegorz Braun Krzysztof Stanowski