Sondaż CBOS: Trzaskowski liderem. Wyniki Nawrockiego i Mentzena niemal identyczne!

Wyniki sondażu prezydenckiego: Kto ma szansę na prezydenturę?

Zgodnie z sondażem CBOS, przeprowadzonego w drugiej połowie marca, na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 34 proc. Polaków. Na drugim miejscu plasuje się kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki, z wynikiem 23 proc. I to nie są dla niego dobre wieści, ponieważ niewiele niższe poparcie, na poziomie 21 proc. uzyskał kandydat Konfederacji, Sławomir Mentzen. To oznacza, że obaj kandydaci: Nawrocki i Mentzen mają szasnę na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich.

Pozostali kandydaci uzyskali znacznie niższe wyniki. Na Szymona Hołownię chce głosować tylko 4 proc. badanych, a na Adriana Zandberga 3 proc. Po 2 proc. osób deklaruje poparcie dla: kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat, Grzegorza Brauna i Krzysztofa Stanowskiego. Zaś na 1 proc. głosów może liczyć Marek Jakubiak. 7 proc. badanych nie wie jeszcze na kogo oddałoby swój głos.

Stabilność elektoratów: Kto może być pewny swoich wyborców?

CBOS zwraca uwagę na stabilność elektoratów poszczególnych kandydatów. Najbardziej pewni swoich wyborców mogą być Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski:

Biorąc pod uwagę dużą pewność głosownia w przypadku głównych konkurentów – Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, mniej pewny swego aktualnego stanu posiadania może być Sławomir Mentzen – jego elektorat ocenia pewność poparcia go w głosowaniu średnio na 88 proc. - zauważa CBOS.

Preferencje niezdecydowanych wyborców: Kto może zebrać te głosy?

Sondaż CBOS analizuje również preferencje niezdecydowanych wyborców. Okazuje się, że ich głosy są dość rozproszone.

- Relatywnie najwięcej głosów w tej grupie mogliby zyskać Szymon Hołownia i Karol Nawrocki (po 15 proc.) oraz Sławomir Mentzen (14 proc). Spośród wyborców niezdecydowanych nieco mniejsze szanse na pozyskanie dodatkowych zwolenników niż jego dwaj najbardziej liczący się rywale ma lider prezydenckiego rankingu Rafał Trzaskowski (10 proc.) - podkreśla CBOS.

Jak również wynika również z badania CBOS, wśród wyborców niezdecydowanych nieco większym poparciem cieszy się Karol Nawrocki (9 proc.) niż Rafał Trzaskowski (6 proc.). Natomiast wśród tych, którzy na wybory na razie nie zamierzają iść, nieznacznie większe poparcie ma kandydat KO, czyli Rafał Trzaskowski (9 proc.) niż kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki (7 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17–20 lutego 2025 roku na próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski.

