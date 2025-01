i Autor: Shutterstock

Dom i ogród

W styczniu zrób to z petuniami. Wiosną i latem będą pięknie kwitły na balkonie

Petunie to jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych. Są cenione za to, że kwitną całe lato aż do późnej jesieni. Pierwsze kwiaty pojawiają się wiosną i zdobią nie tylko balustrady, ale także miejskie gazony. Jeśli chcemy cieszyć się kwiatami wyhodowanymi przez siebie, musimy wysiać je już w styczniu lub na początku lutego.