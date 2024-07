Petunie usychają i marnieją? Wymieszaj ten proszek za 3 zł z wodą i podlewaj nim co 2 tygodnie petunie. Domowa odżywka do petunii, po której roślina będzie uginać się od kwiatów

Wsyp 1/2 opakowania do muszli klozetowej i zamknij deskę sedesową. Aktywna substancja, która doczyści toaletę. Tak to robią zagranicą

Przyjrzyj się uważnie, co widzisz na obrazku. Patrz sercem, a dowiesz się, jak traktują Cię inni. Tylko lubiane i szczere osoby potrafią dostrzec to. Test na osobowość

Dlaczego petunie usychają? W ten sposób uratujesz nawet zmarniałe kwiaty

Petunie to świetny gatunek roślin doniczkowych do uprawiania na balkonie. Są mało wymagające i dobrze radzą sobie z krótkimi okresami suszy. Lubią mocno nasłonecznione stanowiska. Petunie najlepiej jest hodować na południowym balkonie. Zacienione stanowiska im nie służą. Jeżeli petunie zaczynają usychać to najprawdopodobniej miały zbyt mało lub zbyt dużo wody. W czasie upałów petunie należy podlewać nawet 2 razy dziennie. Najlepiej jest to robić rano i wieczorem, gdy słońce jest najmniej intensywne. Lepiej jest to robić częściej, ale w mniejszej ilości. Petunie wyjątkowo źle znoszą przelanie i zaczynają opadać i marnieć. Late warto również regularnie nawozić petunie. W ten sposób kwiaty będą miały stały dostęp do potrzebnych im składników odżywczych.

Wymieszaj ten proszek w wodzie i podlewaj nim petunie. Kwiaty odżyją w kilka dni

Jednym z najprostszych sposobów nawożenia petunii jest domowa odżywka z kwasku cytrynowego. Wspomaga ona procesy wzrostu, chroni korzeni i zapobiega żółknięciu rośliny. Wystarczy, że około 10 g kwasku cytrynowego rozpuścisz w 10 l wody i taka przygotowaną mieszanką będziesz podlewać petunie. Zabieg wykonuj raz na dwa tygodnie. Podlewanie roślin naparem z kwasu cytrynowego poprawia ich metabolizm i pomaga w lepszym przyjmowaniu składników odżywczych. Dzięki temu rośliny lepiej i szybciej rosną oraz stają się bardziej odporne na choroby i szkodniki.

Kwiaty na skalniak. Wieloletnie i długo kwitnące oraz do cienia