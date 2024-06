Czym pryskać petunie, żeby pozbyć się mszyc i innych szkodników? Można kupić gotowe preparaty w sklepie ogrodniczym lub zastosować jeden z domowych sposób. Najczęściej ogrodnicy stosują preparat z szarego mydła w proporcjach 15 g na 1 litr wody. Jednak jednym z najskuteczniejszych preparatów będzie naturalna mikstura z pestki awokado.

Suszę, ścieram i gotuję wywar. Domowy oprysk na mszyce w petuniach. Sposób hiszpańskich ogrodników jest najskuteczniejszy. Petunie są zdrowie i obficie kwitną

Małe czarne robaczki potrafią uprzykrzyć życie. Mszyce opanowują nie tylko drzewka owocowe czy warzywa, ale także rośliny ozdobne takie jak np. surfinie i petunie. Owady nie tylko wyglądają nieestetycznie na kwiatach, ale także sprawiają, że roślina marnieje i obumiera. Na szczęście jest kilka sposobów na pozbycie się mszyc z surfinii. Do przygotowania ekologicznego oprysku można wykorzystać kulinarne resztki. Pestka awokado może być doskonałym składnikiem domowego preparatu na mszyce i inne szkodniki, które atakują rośliny. W dodatku preparat na bazie wody i tej części awokado, która zazwyczaj wyrzucamy, jest tani, skuteczny i bezpieczny dla naszego zdrowia. Hiszpańscy ogrodnicy, stosują ja nawet do najbardziej odpornych na opryski owadów. Żeby przygotować miksturę, wystarczą dwa składniki – pestka z awokado i woda. Zanim przystąpimy do działania, dobrze jest wysuszyć pestkę. Czyli zostawiamy ją np. na słonecznym parapecie na 2-3 dni. Następnie ścieramy na tarce o drobnych oczkach. W międzyczasie podgrzewamy w garnku litr wody. Gdy zawrze, dodajemy startą pestkę. Dokładnie mieszamy i zdejmujemy z ognia. Przykrywamy garnek, a następnie odstawiamy na całą noc w chłodne miejsce. Później już tylko odcedzamy i mamy gotowy koncentrat środka owadobójczego. Litr koncentratu rozcieńczamy w pięciu litrach wody. Taki domowy środek owadobójczy z awokado można stosować nie tylko do surfinii, ale także do innych kwiatów oraz warzyw. Jeśli chcemy zabezpieczyć rośliny przed mszycami, oprysk robimy raz w tygodniu. Jednak, gdy szkodniki zaatakowały już kwiaty lub warzywa, najlepiej będzie spryskiwać je trzy razy w tygodniu.

