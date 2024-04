Mszyce zaatakowały Twoje róże? Zalej wodą, zagotuj i spryskuj krzewy co 3 dni. Mszyce zginą i nie wrócą. Domowy oprysk na mszyce

Kiedy tylko zrobi się cieplej, a powietrze jest wilgotne ślimaki, wyruszają na żer, dlatego warto ustawić im zaporę, przez którą nie przejdą. W ten sposób ochronimy sałatę, kapustę i inne warzywa, które są dla nich łakomym kąskiem. Jednak zmartwieniem ogrodnika są nie tylko mięczaki. Różnego rodzaju choroby roślin takie jak mączniak czy czarna zgnilizna też spędzają sen z powiek. Na szczęście jest złoty środek, który zadziała jak panaceum na wiele problemów w ogrodzie. To soda oczyszczona, która ma mnóstwo zastosowań nie tylko w kuchni, czy sprzątaniu.

Rozsypuję w ogrodzie, gdy tylko robi się cieplej, szkodniki trzymają się od sałaty i kwiatów z daleka. Ten proszek działa cuda w ogrodzie

Soda oczyszczona w postaci proszku rozsypanego wokół roślin odstraszy ślimaki atakujące warzywnik. Jednak to nie jedyne jej zastosowanie w ogrodzie. Soda oczyszczona będzie skutecznym składnikiem roztworu na mączniaka. Ta choroba grzybowa atakuje rośliny ogrodowe, a jej znakiem rozpoznawczym jest biały mączysty nalot na łodygach oraz liściach. Mączniak często atakuje róże, winogrona, maliny, porzeczki i jeżyny. Nierzadko pojawia się także na pomidorach, drzewkach owocowych, a także kwiatach doniczkowych np. na fiołku afrykańskim. W sklepach ogrodniczych można kupić odpowiednie preparaty zwalczające grzyba, jednak alternatywą dla chemii może być soda oczyszczona. Specjalny roztwór szybko poradzi sobie z mączniakiem. Żeby go przygotować, wystarczy, rozpuści 10 g sody w litrze wody. Takim roztworem spryskujemy zaatakowane mącznikiem rośliny. Opryski prowadzimy każdego dnia przez minimum tydzień. W przeciwieństwie do środków chemicznych roztwór z sody jest bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. Roztwór z sody oczyszczonej dobrze radzi sobie także z czarną zgnilizną winorośli i fytoftorozą pomidorów. Preparat z sody pomoże także skutecznie pozbyć się mszyc oraz gąsienic w kapuście.

