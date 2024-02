Rozgniatam w kuchni i rozsypuję po trawniku. W ten sposób pozbyłam się ślimaków w z ogrodu

Zawieś liście laurowe nad drzwiami, a w Twoje progi zawita bogactwo. Dawny sposób, który przeciągał pieniądze do domu. Aura spokoju i radości

Wiem, jaki jest najszybszy sposób na pranie ręczników. Bez namaczania i długiego programu. Wrzucam to do pralki i w po 30 minutach wyjmuję czyste i miękkie ręczniki

Dlaczego ślimaki w ogrodzie to szkodniki?

Szacuje się, że w Polsce żyje około 170 gatunków ślimaków. W przydomowych ogródkach i na działkach uznawane są za szkodniki. Potrafią praktycznie spustoszyć uprawy i zniszczyć wszystkie grządki. Ślimaki są praktycznie wszystkożerne, ale w szczególności upodobały sobie:

Owoce takie jak truskawki, agrest oraz maliny,

Warzywa jak sałatę, kapustę, buraki oraz ogórki i pomidory,

Kwiaty w szczególności petunie, aksamitki oraz słoneczniki,

Zioła takie jak bazylię, miętę i tymianek.

Czy ślimaki mogą być szkodliwe dla ludzi?

Ślimaki to zdecydowanie najgroźniejsze szkodniki buszujące w ogrodach. Najbardziej niebezpieczne są gatunki nagie, czyli bezskorupowe. Ślinik luzytański może nawet stanowić niebezpieczeństwo dla kotów i psów. Gatunek ten transmituje groźne dla zwierząt mikroorganizmy, takie jaki nicienie sercowate. Ślimaki jednak najczęściej atakują rośliny i niszczą całe uprawy.

Rozgnieć i wysyp w ogrodzie. Ślimaki przestaną być problemem

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ślimaki jest tworzenie naturalnej bariery wokół roślin. W ten sposób ślimaki będą omijać grządki. Naturalnym sposobem na odstraszenie ślimaków są skorupki jaj. Rozgnieć je i rozsyp szczelnie wokół grządek. Ważna, by były one rozsypane szczelnie, tak by ślimaki nie mogły przedostać się pomiędzy nimi. Innym sposobem jest również rozsypanie wokół roślin węgla drzewnego lub piasku.